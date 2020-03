Mesure difficile dans la Permier League pour le coronavirus: il n’y aura pas de football jusqu’en mai

Alors que la progression du coronavirus semble être incontrôlée, Aujourd’hui en Angleterre, la décision drastique a été prise d’arrêter le football jusqu’à fin avril et début mai.

Bien que l’on ne sache pas encore avec certitude si la maladie continuera à progresser, la Premier League et toutes les ligues qui dépendent de la Fédération de football de ce pays ont décidé de prendre la décision drastique par précaution.

Cela a été rapporté par une déclaration dans laquelle je confirme que l’arrêt se poursuivra, au moins, jusqu’au 30 avril. “Nous avons collectivement convenu que le football professionnel en Angleterre soit reporté au moins jusqu’au 30 avril. Nous sommes unis dans notre engagement à poursuivre la saison de football 2019/20 et à veiller à ce que toutes les compétitions nationales et européennes soient jouées aussi étroitement que possible. bientôt quand il est sûr de le faire “, a déclaré la Fédération anglaise de football.

Bien qu’il y ait eu des spéculations ces derniers jours avec la possibilité que Liverpool (avec un large avantage sur les autres) soit déclaré champion, pour l’instant la FA n’a pas donné de détails à ce sujet. Les progrès de COVID-19 ne sont toujours pas clairs et nous tenons à répéter que la santé et le bien-être des joueurs, des travailleurs et des fans est notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et de travailler avec lui pour garder la situation actuelle à l’étude. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par ce virus “, a-t-il ajouté dans sa déclaration.

Jusqu’à présent, le coronavirus a tué 104 personnes en Angleterre en plus de près de 3 000 personnes infectées. Le Premier ministre a été suspendu la semaine dernière après que le manager d’Arsenal se soit révélé positif.

La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA se sont engagés à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019/20 dès qu’il sera possible et en toute sécurité de le faire.

