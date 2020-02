Mettez à 0. Parce que les fans de Manchester City peuvent rêver

De 13h45 et toutes les 15 minutes jusqu’à 16h00, un aperçu de toutes les équipes qui peuvent s’offrir Leo Messi après les derniers désaccords à domicile à Barcelone

Lionel Messi loin de Barcelone, et également en transfert gratuit. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les dernières frictions avec le secrétaire technique Eric Abidal et la confirmation de ce dernier après l’entretien avec le président Josep Maria Bartomeu ont rendu l’avenir de l’as argentin moins sûr. Le contrat de Pulga expire en 2021 mais une clause contractuelle permettra à Messi d’avancer d’un an à l’avance, donc déjà cet été. Qui pourrait se permettre le 10 argentin qui, pour le moment, gagne 39 millions net par saison?

Pourquoi peut-il aller à Manchester City – Peu de clubs dans le monde peuvent se permettre l’Argentin. Et la Ville fait partie de ce petit cercle. Au-delà de l’aspect économique, le club peut jouer quelques cartes en termes de relations avec le joueur: tout d’abord Pep Guardiola, premier technicien à l’avoir placé au centre du projet de Barcelone et avec qui (2008-2012) il a vécu les meilleures années. Mais pas seulement, car il trouverait le PDG du club, Ferran Soriano et le directeur sportif Txiki Beguiristain, des gens qui voyaient Messi comme un enfant. Au sein de l’équipe, il trouverait une langue maternelle espagnole argentine ou en tout cas native (Aguero, Otamendi, Rodri, Laporte), ce qui aiderait son insertion dans un nouvel environnement. Manchester City connaît un changement de peau: Vincent Kompany est parti l’été dernier et quittera David Silva après dix ans à la fin de la saison. Leroy Sané devrait également partir. Kun Aguero aura 32 ans en juin, Fernandinho aura 35 ans en mai. Il faut se renforcer pour suivre Liverpool qui a mis la flèche et aujourd’hui c’est imprenable. La politique de Manchester City ces dernières années est de se concentrer sur les jeunes et les engagements sont inférieurs à Manchester United. Mais pour Messi, il y aurait une exception. Ne sous-estimez pas le lien avec New York, détenue à 80% par le City Football Group et qui pourrait lui donner accès, une fois l’expérience européenne considérée comme close, à une carrière se terminant en MLS et dans la métropole mondiale par excellence .

Pourquoi l’accord avec Manchester City est difficile – Pep Guardiola a un contrat jusqu’en 2021 et l’histoire enseigne que l’entraîneur n’aime pas particulièrement rester dans un club pendant longtemps. Cinq ans sur le banc de Manchester City est en effet un record (à Barcelone, première équipe, il a été entraîneur pendant 4 saisons; au Bayern pendant trois). Peu de gens pensent qu’il peut renouveler l’accord. Messi aura 33 ans en juin, dont 20 auront déménagé à Barcelone. Êtes-vous vraiment prêt à accepter le défi de la Premier League à ce stade de votre carrière? Dans le passé, l’Argentin a même parlé d’un retour aux Old Boys de Newell. Choix conforme à celui de nombreux compatriotes, voir Tevez rentré à Boca ou Aguero qui a déjà fait savoir qu’il fermait à Independiente. Le football anglais se joue aussi à des rythmes différents: saurez-vous vous adapter rapidement à l’âge de 33 ans et après une carrière passée uniquement en Liga? S’il est vrai qu’il trouverait des compatriotes à la City, en même temps il est clair qu’Otamendi partira à la fin de la saison et Aguero en 2021. Dernier point mais non le moindre: la vie à Manchester. Pour ceux qui ont vécu dans une ville comme Barcelone, cela pourrait avoir un impact énorme et ce n’est pas un hasard si la grande majorité des joueurs, s’ils en ont la possibilité, choisissent Londres comme destination plutôt que la ville pluvieuse du nord-ouest anglais. Un exemple est le précédent Nolito: après un an à Manchester, il est retourné en Espagne en déclarant: “Ma fille a changé de couleur de visage, elle semble avoir vécu dans une grotte”.