Ligue des champions



Mettez la chair de poule! Voici comment sonnait l’hymne des champions à San Paolo





Julián Bermúdez





25 février 2020 à 17h21

Dans le match contre Barcelone, les supporters de Napoli ont crié fort.

Napoli et Barcelone se sont rencontrés lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions et le match s’est terminé à égalité 1-1 au stade San Paolo.

Cette scène sportive est l’une des plus historiques du football mondial et il y a eu de grands joueurs de football et des événements sportifs.

Eh bien, ce mardi, les fans de Napoli ont montré cette histoire et, avec tous leurs poumons, ont célébré la participation de leur équipe à ces huitièmes de finale. Le cri est de faire tenir les cheveux en bout.

Napoli a fait match nul 1-1 avec Barcelone et maintenant il doit regarder le Camp Nou pour le classement de la prochaine phase de la Ligue des champions pour continuer à écouter cet hymne dans son légendaire San Paolo.