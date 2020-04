Mexes: «Roma me manque. Cette anecdote sur Sensi et un regret qui me tourmente »| Serie A

Philippe mexes, ancien défenseur du Rome, il s’exprime sur le site officiel du Giallorossi: “Je vais bien, malgré cette mauvaise période. Je suis à Bordeaux, mes proches se portent bien. Cette zone est un peu sauvée, mais la France ne va pas non plus bien. Rome et Rome me manquent. Les fans et l’Olimpico sont restés dans mon cœur. J’ai passé un bon moment à Rome, nous étions un bon groupe, avec des phénomènes comme Totti et De Rossi. Nous avons réussi à faire de bonnes choses avec le soutien des fans. Un joli groupe à nous, avec une telle détermination. Nous avons commencé avec de faibles attentes, mais nous avons atteint de bons objectifs, surprenant tout le monde, même nos fans. Une pensée pour tous ceux qui ont été malades pour ce virus est un cauchemar et nous espérons qu’il passera le plus tôt possible “.

SUR FRANCO SENSI – “Après tout ce que j’ai vécu dans ma carrière, il y a eu beaucoup de changements. Je suis arrivé à Rome quand Sensi était toujours là, qui est malheureusement parti ensuite. Je me souviens de lui quand il est entré dans les vestiaires, avec son bâton et il nous disait la vérité. Dans l’intervalle d’un derby dans lequel nous avons perdu, il est entré et après avoir claqué le bâton il nous a dit: “N’as-tu pas honte?”. Ce moment restera à jamais gravé sur moi. Trop de choses ont changé dans le football, maintenant on ne demande qu’à gagner, les jeunes ne jouent que pour de l’argent. Cette mentalité ne m’appartient pas, j’ai toujours essayé de faire de mon mieux. Je suis à Rome depuis plusieurs années et je n’ai vu la passion nulle part ailleurs à Rome “.

SUR LE BUT DE LAZIO – “J’étais sur le banc, je me souciais beaucoup. Je me sentais romain et romaniste, je voulais bien faire et rembourser toute l’image que j’avais donnée avec ce carton rouge. Dans le football, on peut se remettre de ses erreurs”.

SUR LA DÉFAITE AVEC LE SAMP – “Un très mauvais souvenir pour tous les romanistes, l’un des plus laids de ma carrière. Faire du jogging nous aurions peut-être gagné le titre, ce sera un regret pour ma vie. Pazzini était bon et nous étions un peu stupides “.