Mexique, les Pumas de Michel doivent gagner pour reprendre la tête

MEXIQUE CLÔTURE 2020, 7ème JOUR
Samedi 22.02.2020
02:00 ATLAS-PACHUCA 0-2
04:00 PUEBLA-TOLUCA 2-0
04:10 TIJUANA-CHIVAS 0-1
Dimanche 23.02.2020
00:00 LEÓN-NECAXA 2-1
02:00 CRUZ AZUL-TIGRES 2-1
04:00 MONTERREY-AMERIQUE 0-1
19:00 PUMAS-MORELIA
Lundi 24.02.2020
00:00 QUERÉTARO-ATL.DE SAN LUIS
02:00 JUÁREZ-SANTOS LAGUNA
CLASSIFICATION:
AMERIQUE 16
LEON CLUB 15
PUMAS 14
CROIX BLEUE 13
T’AIME 12
JUÁREZ 11
PACHUCA 10
ATL.DE SAN LUIS 9
CHIVAS 9
NECAXA 8
SANTOS LAGUNA 8
TIGRES 7
PERSONNES 7
TOLUCA 6
ATLAS 6
TIJUANA 6
MORELIA 5
MONTERREY 3