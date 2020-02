Mi Sfizio Soccer, poker à Roca contre Real Avellino et zone de playoffs accrochée

SAN TOMMASO (AV). Grande victoire pour le Je caprice de monsieur Francesco Ferrara le dernier week-end du championnat de Groupe de deuxième catégorie E. Al “Roca”, plié avec un poker, l’équipe à domicile du Real Avellino. Les Montefortais ont racheté le KO du match aller avec une belle performance.

AIRE DE POKER ET DE SÉRIE

En première mi-temps, Luigi Picariello devient dangereux pour les hôtes. A 35 ‘, un autre penalty échoué pour le Mi Sfizio avec Carraturo. Dans la seconde moitié, Carraturo débloque le concours sur l’aide de Di Somma. Maresca et Zaolino changent de visage. La deuxième pénalité de la journée a échoué pour les invités de Zaolino. Zaolino, qui donne cependant à Russo une assistance pour le doublage. Di Somma, quant à lui, assiste Zaolino qui trouve son premier but en championnat. Finalement, le poker a signé le même Di Somma avec l’aide de Siciliano. Pour les statistiques, puisque Ferrara est assise sur le banc rouge et blanc seulement onze défaites en cinquante-deux matchs.

REAL AVELLINO-MI SFIZIO SOCCER 0-4

REAL AVELLINO: Barchiesi, Zollo, Iannaccone, Cecere, Abate, Nigro, Picariello, Nevola, Ascolese, Esposito, Picariello. Entraîneur: Bartoli.

JE CÉLÈBRE LE SOCCER: Sicilien, Canon, Picariello, Napolitano, Solimeno, Corrado, D’Avanzo, Russo, Barbabarisi, Carraturo, Corporal. Entraîneur: Ferrara.

NETWORKS: Carraturo, Russo, sac à dos, somme (M).

NOTES: Mi Sfizio manque deux pénalités, une avec Carraturo, une avec Zaolino.