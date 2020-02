Michael Ballack pense que Kai Havertz n’est pas prêt pour le Bayern Munich

Ce n’est un secret pour personne que le Bayern Munich souhaite signer le Kai Havertz de Bayer Leverkusen. Le milieu de terrain de 20 ans a été lié au Bayern pendant la majeure partie des 12 derniers mois, avec Leroy Sané de Manchester City. Les frais requis pour signer les deux joueurs pourraient coûter plus de 200 millions d’euros, y compris les frais de transfert et les salaires, qui pourraient facilement devenir une fenêtre estivale record pour le Bayern si les deux mouvements devaient se concrétiser.

Mais avant que le Bayern n’achète, l’ancien milieu de terrain Michael Ballack a des réserves sur Havertz. S’adressant à Sport1 (via Sky Sports), Ballack a déclaré qu’il pensait que Havertz n’était pas tout à fait prêt à déménager au Bayern, du moins pas cet été:

Si le Bayern agit en perspective et que vous voulez toujours obtenir les meilleurs joueurs allemands, Havertz doit être recruté. C’est un joueur exceptionnel, mais une chose est également claire … Havertz a encore besoin de temps. Il a également besoin de la robustesse pour se préparer mentalement au Bayern. J’avais également besoin de mon temps à Leverkusen à l’époque.

En ce qui concerne le besoin de plus de temps pour se développer, le point de Ballack a du mérite. Après une campagne sensationnelle 2018/2019 avec Leverkusen, marquant 20 buts et 7 passes décisives dans toutes les compétitions, la campagne Havertz 2019/2020 pour Die Werkself n’a pas été aussi savoureuse. Cette saison, il a connu un recul important, ne marquant que 5 buts et aidant 2. Leverkusen est cependant toujours en bonne position pour terminer dans le top quatre cette saison (actuellement 5e, à seulement 4 points du Borussia Mönchengladbach).

À ce stade de sa carrière, estime Ballack, Havertz doit examiner son développement et se demander s’il ne serait pas préférable de rester un peu plus longtemps à Leverkusen. En outre, le Bayern doit vraiment évaluer s’il a un rôle spécifique pour Havertz dans ses projets futurs à la lumière du montant qu’il coûterait, surtout s’il signe également Sané:

Havertz doit maintenant regarder attentivement son évolution. Nous n’avons pas besoin de parler de ses qualités footballistiques car il est un joueur de haut niveau. Le Bayern doit décider s’ils ont besoin de son rôle et ce qu’il vaut pour eux. Il est sûr d’apporter tout ce dont le Bayern a besoin. Mais le transfert éventuel doit également s’inscrire dans le cadre financier.

Personnellement, Ballack pense que Havertz ferait mieux de rester à Leverkusen et de poursuivre son développement. Ajouter plus à son jeu mentalement et physiquement pourrait le rendre parfait pour le Bayern, finalement:

Il est encore en phase de développement et a des erreurs dans son jeu. Mais c’est normal aussi. Il est actuellement entre de bonnes mains à Leverkusen. Là, il peut développer sa personnalité en paix. Au Bayern, vous avez besoin d’autres caractéristiques pour vous affirmer. Être bon ne suffit pas.

