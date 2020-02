Michael Ballack se voit à Leon Goretzka et lui donne quelques conseils

Le Bayern Munich et l’équipe nationale allemande, Michael Ballack ont ​​récemment discuté avec Sport1 des comparaisons faites entre Leon Goretzka et lui. Le Capitano a dit:

J’ai remarqué les comparaisons avec Leon Goretzka. Son style de jeu est similaire au mien précédent. Leon, en tant que milieu de terrain, a un grand avantage: il est une menace de score. Ces joueurs font la différence.

Léon cherche souvent où il peut se positionner. C’est aussi une force, de savoir où on a besoin sur le terrain. C’est également un aspect bénéfique pour l’équipe. Ces types de joueurs sont recherchés par les entraîneurs.

Goretzka a bien intégré le système de milieu de terrain de Hansi Flick, complétant souvent le triangle du milieu de terrain avec Thiago et Joshua Kimmich. Cependant, le banc du Bayern est très profond et il y a de la concurrence au milieu de terrain. Philippe Coutinho, Corentin Tolisso et Michael Cuisance s’affrontent tous à quelques minutes de Goretzka.

Avec cette compétition en tête vient le premier conseil de Ballack pour Goretzka: “Leon doit se développer pour que ce soit une donnée qu’il joue toujours.”

Selon les commentaires suivants de Flick, Goretzka va certainement jouer pour le moment:

Leon a joué un très bon match contre Schalke. Il a une qualité énorme et est très solide de boîte à boîte. Il me fait également plaisir qu’il ait renforcé notre jeu défensif. Nous avons un milieu de terrain défensif compact et solide, mais nous pouvons également mettre en œuvre des impulsions offensives. C’est un joueur important et bon.

Le résultat de cette confiance aujourd’hui? Une autre performance remarquable et solide contre Mayence, couronnée par une passe décisive sur le but de Thomas Müller. Leon a un jeu: