Michael Cuisance veut rester et s’affirmer au Bayern malgré l’intérêt de l’AC Milan

Depuis son arrivée au Bayern Munich depuis le Borussia Mönchengladbach à la fin de la fenêtre de transfert de cet été, cela n’a pas vraiment fonctionné pour Michael Cuisance. Le milieu de terrain n’a fait que 4 apparitions pour la première équipe cette saison; 3 fois en Bundesliga et une fois au DFB-Pokal. La majeure partie de son temps a été consacrée à jouer avec les réserves du Bayern dans la 3. Liga, bien qu’il ait également eu sa part de problèmes de blessures.

Selon Manuel Bonke de Tz, Cuisance est prêt et disposé à rester à Munich pour essayer de s’affirmer, malgré l’intérêt de la Serie A. Bien qu’il ne figure pas à la première place également, le Bayern n’est pas prêt à le laisser partir pour l’instant. Il semble que le joueur et le club comprennent qu’il devrait rester à Munich et faire tout ce qu’il peut pour faire ses preuves. La pandémie de COVID-19 pourrait lui donner une plus grande fenêtre pour le faire et cela met également la fenêtre de transfert d’été en danger. Même s’il voulait quitter le Bayern, ce ne serait peut-être pas aussi simple qu’un processus.

Le Gazzetto dello Sport (via Football-Italia.net) avait annoncé plus tôt cette semaine que l’AC Milan souhaitait acquérir les services de Cuisance lors de la prochaine fenêtre de transfert. Les Rossoneri font face à la perspective de perdre les milieux de terrain Lucas Biglia et Giacomo Bonaventura alors que leurs deux contrats avec Milan expirent le 30 juin de cette année. Les deux joueurs jouent un rôle essentiel dans le milieu de terrain de Milan et il est entendu que le chef éclaireur du club, Geoffrey Moncada est un grand fan de Cuisance. Moncada estime que les Français conviennent parfaitement à Milan; un milieu de terrain jeune et peu coûteux avec beaucoup de potentiel pour se développer dans une équipe moins étoilée que le Bayern. Moncada a également suivi Cuisance lors de la Coupe du monde U-20 en 2019 lorsque le milieu de terrain a présenté de bonnes performances en jouant pour la France.

Qu’en pensez-vous tous? Faut-il que Cuisance reste et essaie de s’affirmer, ou devrions-nous le laisser partir entre 10 et 15 millions d’euros? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!