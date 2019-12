Michael Edwards: les hauts et les bas du directeur sportif de Liverpool à Anfield

Lectures rapides

Jurgen Klopp a fait l'éloge du directeur sportif Michael Edwards après que Liverpool ait signé une autre affaire avec l'arrivée de 7,25 millions de livres sterling de l'attaquant japonais Takumi Minamino du Red Bull Salzburg.

«C'est un travail fantastique de notre équipe des opérations de football dans la façon dont elle a géré ce transfert. Michael Edwards et l'équipe méritent beaucoup de crédit », a déclaré Klopp après la confirmation de l'accord.

C’est juste le dernier point culminant du temps d’Edwards à Liverpool depuis son arrivée en 2011, mais il y a aussi eu des moments bas durant cette période.

Le bon

Les bonnes affaires des équipes reléguées

Au cours des saisons successives, Liverpool a recruté quatre joueurs parmi les équipes reléguées de la Premier League pour un coût combiné de moins de 30 millions de livres sterling.

Danny Ings a depuis déménagé pour plus du double de ce qu'il a coûté à Burnley. Xherdan Shaqiri, bien que n'étant pas un succès incontesté, a marqué un doublé précieux contre Manchester United et a joué son rôle dans la demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Même Gini Wijnaldum, signé depuis Newcastle relégué en 2016, n'était pas très cher.

Le joyau de la couronne, cependant, est Andy Robertson. Signé de Hull City en 2017 pour seulement 8 millions de livres sterling, l'Ecossais est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe des Reds.

Se débarrasser du bois mort

Une partie de l'approche Moneyball si appréciée par les propriétaires de Liverpool dans les sports américains repose sur l'obtention de bonnes sommes pour les joueurs que vous vendez ainsi que sur la recherche de valeur lors de l'introduction de joueurs.

Les goûts de Mamadou Sakho, Jordon Ibe et Dominic Solanke ont tous quitté Anfield depuis que Edwards a été promu directeur sportif en 2016, et tous ont apporté un bénéfice net.

Même Christian Benteke, un homme très clairement excédentaire, a donné à Liverpool un seuil de rentabilité de 32 millions de livres sterling lorsqu'il a déménagé à Crystal Palace.

Éloge du patron

Cela aide d'être sur la même longueur d'onde que le manager lorsque vous êtes dans un rôle comme Edwards », et les choses semblent certainement aller bien à cet égard.

"C'est une très bonne relation, tout son département fait un travail sensationnel", a récemment déclaré Jurgen Klopp à propos du directeur sportif.

"C'est bon. Tout est basé sur beaucoup de réflexion, c'est une personne très réfléchie et nous ne devons pas toujours avoir la même opinion dès la première seconde d'une conversation, mais nous terminons à peu près toutes les discussions avec la même opinion. Ou des opinions similaires. "

Le bilan

Pour chaque négatif, cependant, il y a d'innombrables points positifs.

Avoir même un taux de réussite de 50% dans les transferts est impressionnant, mais Edwards est bien au nord de cette marque depuis qu'il est devenu directeur sportif.

Sur les 15 joueurs seniors signés avant Minamino, seuls Loris Karius et Dominic Solanke peuvent être considérés comme des échecs, tandis que l'arrivée à prix réduit Ragnar Klavan a fait l'affaire avant de passer à autre chose et Shaqiri et Adrian ont pu faire des sauvegardes.

Les dix autres – Mane, Matip, Wijnaldum, Salah, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Van Dijk, Keita, Fabinho et Alisson – ont connu des succès variables. Essayez de trouver ce genre de taux de réussite dans un autre club d'élite.

Le mauvais

Blâme pour ratés signatures sous Rodgers

Lorsque Brendan Rodgers a été licencié par Liverpool en 2015, Edwards – alors chef de la performance du club – a pris un peu de chaleur pour son rôle dans les malheurs du transfert du club.

"Divock Origi, présenté comme" un talent de classe mondiale "par Rodgers lorsqu'il a été recruté à Lille, n'a même pas pu sortir du banc lors des deux derniers matches de championnat du club. Il y a d'innombrables autres erreurs », écrivait alors Neil Ashton dans un article du Daily Mail.

Si Origi a depuis fait ses preuves, d'autres – notamment Lazar Markovic et Iago Aspas – n'ont pas eu l'impact souhaité.

Manquer les cibles

Liverpool n'a pas été en mesure de tout faire correctement pendant le mandat d'Edwards, et l'échec de la signature de Dele Alli de MK Dons n'a pas trop mal tourné.

Le milieu de terrain, un fan de Liverpool lorsqu'il était enfant, semblait destiné à rejoindre les Reds au cours de la saison 2015-2016, seulement pour que le mouvement échoue et pour lui de rejoindre Tottenham.

Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Eh bien, ils le feraient si Dele n'était pas du côté des perdants lorsque les Spurs ont joué contre Liverpool en finale de la Ligue des champions 2019.

LIRE: Le scout qui a dit aux Spurs de signer Bale sur pourquoi Liverpool a raté Alli

Cette pétition

L'épisode de Dele Alli susmentionné a déclenché une pétition sur laquelle Edwards pourra désormais regarder en arrière et rire.

«Michael Edwards est incompétent en tant que réalisateur à Liverpool. À titre d'exemple représentatif, il a prouvé qu'il était aveugle en sélectionnant Lazar Markovic au lieu de Dele Ali dans le passé », lit-on dans la pétition de change.org, qui ne comptait que 36 signatures au moment de la rédaction.

«Je pense que Jurgen klopp aimerait travailler avec un directeur de football expérimenté avec une bonne carrière. Pas le maître de la présentation ou l'ancien analyste vidéo. "

Ça a bien vieilli.

