Michael Oliver sifflera Valence en Ligue des champions

L’UEFA a annoncé les désignations pour le seizième match de ce mercredi Phase finale de la Ligue des Champions qui sera la première de Valence dans ce match nul. À commencer par son entraîneur Albert Celades qui fait ses débuts en tant qu’entraîneur dans ces qualifications dans la compétition continentale de haut niveau après un fantastique classement de l’équipe valencienne.

17/02/2020 à 11:34

CET

Ramón Fuentes

Première qui aura lieu au stade Atalanta Bergamasca devant l’équipe italienne et qui sera dirigé par le collègue anglais Michael Oliver. Âgé de 34 ans, Oliver est membre du Premier ministre depuis 2010 et est international depuis 2012 où il fait partie du groupe UEFA Elite depuis 2018.

Nous parlons de l’un des membres les plus importants du Premier ministre et sur la scène européenne, il a été annoncé à l’occasion de la réunion de retour des quarts de finale en 2018 entre le Real Madrid et la Juventus. Partie qui est venue marquée par la peine maximale indiquée par l’arbitre contre Lucas Vázquez dans les derniers instants de la rencontre qui a conduit au classement final de l’équipe Zidane. Décision qui a également provoqué la colère du gardien de but de l’époque, Buffon, qui a finalement été expulsé par l’arbitre anglais.

Oliver sera assisté dans le VAR par le Christopher Kavanagh également anglais en tant que AVAR aussi le premier collégial, Craig Pawson