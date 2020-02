Michael Owen époustouflé par l’as des Wolves – HITC

L’as Adama Traoré de Wolverhampton Wanderers s’est énormément amélioré cette saison sous la tutelle de l’entraîneur-chef de Molineux, Nuno Espirito Santo.

L’as Adama Traoré de Wolverhampton Wanderers a été salué par la légende de la Premier League Michael Owen, en conversation avec le site officiel des Wolves.

Le joueur de 24 ans a montré une amélioration massive cette saison après sa campagne inaugurale quelque peu décevante à Molineux le trimestre dernier, passant d’un séparateur d’opinion à un favori unanime des fans.

Ce trimestre, Traoré a enregistré cinq buts et 10 passes décisives en 36 matchs (Transfermarkt), tandis que sa force, son rythme et sa polyvalence ont tous contribué à ce que l’équipe se débarrasse de son malaise de début de saison pour grimper la table de la Premier League et atteindre les 32 derniers matchs. de la Ligue Europa.

Owen a crédité le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, d’avoir tiré le meilleur parti de Traoré, qui avait auparavant montré un aperçu de la classe mais frustré de nombreux fans de son incohérence et de son manque de produit final, et l’a transformé en le joueur qu’il est aujourd’hui – et a suggéré qu’il y avait plus à viens.

“Je pense que nous voyons le meilleur de Traoré maintenant, et qui dira que nous n’allons pas en voir plus – c’est certainement le plan du club”, a déclaré Owen au site Web des Wolves. «C’est le type de personne qui veut s’améliorer. Il est presque comme un projet, pouvez-vous en tirer le meilleur parti.

«La saison dernière, c’était beaucoup un manque de produit final; il courait dans des cul-de-sac, il donnait le ballon avec une mauvaise première touche, fouettant par hasard, et c’était un mauvais produit final en général. Mais cette saison, c’est un animal complètement différent, et Nuno devrait en être très reconnaissant. Il ralentit maintenant, prend des touches et effectue la passe ou le tir du tueur.

“Si vous avez les attributs qu’il a, c’est-à-dire un rythme brut et une force réelle, alors vous avez vraiment besoin de peaufiner votre jeu dans d’autres domaines et vous pouvez être une menace vraiment puissante – et c’est ce que Traore est maintenant, il va effrayer n’importe quelle équipe. “

Traoré a été brièvement la signature du record du club Molineux quand ils ont déclenché la clause de libération de 18 millions de livres sterling dans son contrat de Middlesbrough à l’été 2018, tel que rapporté par BBC Sport, et serait de 43000 £ par semaine, selon Spotrac.