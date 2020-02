Michael Stewart frappe deux joueurs celtiques ce soir, Chris Sutton réagit à la défaite – HITC

Le Celtic de Neil Lennon a perdu ce soir en Ligue Europa.

Michael Stewart a critiqué deux joueurs du Celtic sur Twitter ce soir, tandis que Chris Sutton a félicité le FC Copenhague pour sa victoire au Celtic Park.

Le Celtic a subi une défaite 3-1 aux mains du FC Copenhague au Celtic Park de Glasgow ce soir.

La défaite au match retour de leur huitième de finale de la Ligue Europa signifie que les géants de Glasgow ont été éliminés de la compétition 4-2 au total.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et d’Hibernian Stewart suivait le match, et il a critiqué les défenseurs des Celtic Jozo Simunovic et Kristoffer Ajer pour la défaite.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant du Celtic Sutton a donné son avis sur la défaite des géants de la Premiership écossaise.

Rebondir

Le Celtic est entré dans le match ce soir en tant que favoris, et ils auraient dû faire mieux quand ils ont réussi 1-1.

Les Hoops ont créé des occasions à Celtic Park ce soir, mais ils n’ont pas réussi à les saisir, et maintenant ils doivent se concentrer sur le front intérieur pour le reste de la saison.

Le Celtic est en route pour les triples nationaux pour la quatrième saison consécutive.

