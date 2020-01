Míchel: “A Puebla et Ciudad Juárez, nous avons tort”

Le timonier de Pumas avoue une frustration après un semestre qui ne correspond pas à l’effort consenti.

Míchel indique clairement que ce sont des moments clés qui ont coûté un semestre positif à ceux de l’Université nationale, après ne pas avoir répondu aux attentes qu’ils avaient pour leur projet.

Y aura-t-il une reconstruction dans @PumasMX?

González Michel González confirme que Juan Manuel Iturbe et Martín Rodríguez ne s’engagent pas avec Pumas

📌 estime qu’il était nécessaire de nettoyer dans le vestiaire.

📌 Johan Vásquez et Leonel Lopez arriveront à Pumas. pic.twitter.com/mv8TkONID1

– Rock Beer and Cougars @ (@RockCervezaPuma) 4 janvier 2020

«C’était décevant car nous avions mis beaucoup d’heures de travail, les joueurs avaient une attitude imbattable, mais il est vrai que lorsque la compétition est ajustée il faut être au plus haut niveau et là fondamentalement le jour de Puebla et Ciudad Juárez, nous nous sommes trompés, cela a facilité que Monterrey, avec ses succès, est allé à Liguilla et voir quelle était la fin », a déclaré l’Espagnol.