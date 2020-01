Mieux, mais toujours pas assez pour Arsenal contre Crystal Palace: analyse

Londres, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Mikel Arteta, directeur d’Arsenal applaudit les fans après le match de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal FC à Selhurst Park le 11 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo par Harriet Lander / Copa / .)

Arsenal était meilleur qu’il ne l’avait été contre Crystal Palace, mais il n’était tout simplement pas assez bon. Sous Unai Emery, l’équipe était complètement à mi-table, mais les performances se sont améliorées sous Mikel Arteta.

Cependant, après leur meilleur match cette saison contre Manchester United, les Gunners ont régressé et sont revenus à de mauvaises habitudes. En conséquence, Arsenal a perdu deux points contre Crystal Palace de manière familière.

Arsenal détenu par Crystal Palace

Grande salve d’ouverture

Mikel Arteta a envoyé le même onze de départ qui avait battu United contre Palace à Selhurst Park samedi. L’équipe a extrêmement bien joué contre les Red Devils et a ouvert le match de la même manière contre les Eagles.

Leur but était emblématique de leur jeu dans ces premiers moments. Arsenal a bien tenu le ballon et c’est David Luiz qui s’est retrouvé sur le ballon avec de l’espace devant lui pour le faire entrer dans la moitié de Crystal Palace.

Il a trouvé Mesut Ozil avec un simple laissez-passer, qui l’a ensuite passé sur un Alexandre Lacazette en attente. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas perdu de temps pour faire un run dans la surface et son partenaire de frappe français l’a bien trouvé avec une balle traversante.

De là, Aubameyang était seul avec un seul défenseur et le «gardien entre lui et la première frappe. Il a terminé froidement pour faire 1-0.

Le but puait le mieux de Wengerball. Arsenal a bien tenu le ballon avant de combiner avec une passe douce et soyeuse qui les a fait ressembler à une machine bien huilée et a donné une excellente chance de marquer.

Pendant ces premiers moments en général, les Gunners ont trouvé facile de contrôler le ballon et de garder les Eagles à bout de bras. Il n’y avait qu’un seul but à la mi-temps et bien que Palace ait trouvé un moyen de revenir dans le match, il semblait qu’une victoire facile était en route pour Arsenal.

Régression

Après la pause, Arsenal n’a pas commencé à mal jouer en soi, mais ils ont permis à Crystal Palace de gagner un égaliseur. La frappe a eu de la chance car le tir de Jordan Ayew a été dévié vers le haut et au-dessus de la tête de Bernd Leno en route vers le fond du filet.

Cependant, les Gunners n’ont pas très bien réussi à dégager le ballon. Ils se sont endormis en défense car les fans ont vu d’innombrables fois au cours des dernières saisons et il est revenu une fois de plus pour les mordre.

Puis vint une autre erreur mentale, cette fois du buteur. Aubameyang s’est précipité dans un tacle contre Max Meyer tard et l’arbitre a immédiatement sifflé une faute et a produit un carton jaune.

Après un examen plus approfondi, cependant, le tacle était très méchant, même s’il n’y avait clairement aucune intention. Aubameyang avait presque piétiné la cheville de Meyer avec ses crampons et il n’y avait pas d’autre choix que de lui montrer du rouge.

La faute n’était pas intentionnelle mais l’impact a été, malheureusement, énorme. Même avec dix hommes, Arsenal a trouvé la meilleure chance en fin de match. Lacazette a trouvé Nicholas Pepe dans la boîte qui a pris une touche avant de tirer un rayon laser comme un tir vers le poteau arrière.

Il a frappé férocement les boiseries et a même produit un rebond que l’attaquant français n’a pas pu convertir. Fermer mais pas assez près. Cela présume à peu près l’après-midi pour Arsenal.

Le match d’Arsenal contre Crystal Palace était douloureusement typique

Mis à part le match contre Manchester United, Arsenal n’a pas dominé un adversaire pendant plus de 90 minutes cette saison et cela a continué contre Crystal Palace. Ils ont été formidables dans les 30 premières minutes ainsi que pour un sort près de la mort, mais ont permis aux hôtes de les diriger pendant une grande partie de l’intérim.

Mikel Arteta a certainement ramené un sentiment d’unité et de confiance en soi aux Émirats, mais il a encore un gros travail devant lui. Il y a beaucoup d’erreurs mentales affichées presque à chaque fois et elles continuent de coûter des points à l’équipe.

Cela s’ajoute déjà aux lacunes évidentes de l’équipe. Le club espère faire au moins quelques affaires en janvier, mais il devra encore se renforcer au cours des prochaines fenêtres de transfert.

Cela dit, les Gunners ont une tendance à la hausse pour la première fois depuis longtemps. La saison dernière s’est terminée en catastrophe et celle-ci n’a pas commencé beaucoup mieux. Avec le temps, Arteta pourra peut-être inverser définitivement cette tendance.

Mais, pour l’instant au moins, il devra stabiliser le navire et amener ses joueurs à mettre 90 minutes complètes semaine après semaine.

Photo principale

Intégrer à partir de .