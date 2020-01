Mignolet se surpasse avec des affirmations étonnantes sur Roberto Firmino

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 7:50

L’ancien gardien de Liverpool Simon Mignolet a déclaré que ses coéquipiers du Club de Bruges Hans Vanaken et Ruud Vormer étaient de meilleurs finisseurs que Roberto Firmino.

Le dépositaire belge a quitté Anfield au cours de l’été dans un Un accord de 6,4 millions de livres sterling pour rejoindre Bruges mais a quelque peu amoindri son temps sur le Merseyside en faisant un certain nombre de fouilles surprenantes, dont l’une a vu Jurgen Klopp dans la ligne de tir et une deuxième fois quand il a fait cette affirmation ridicule sur les supporters de Liverpool.

Cependant, Mignolet vient de se surpasser avec ses derniers commentaires sur Firmino, qui ces dernières semaines est venu au premier plan avec une série d’affichages de buts brillants et importants.

Le gardien de 31 ans a fait plus de 200 apparitions pour Liverpool, avant d’être finalement usurpé par Loris Karius puis Alisson Becker, mais aura bien vu les performances de Firmino – le Brésilien arrivant de Hoffenheim à l’été 2015 – pendant leur temps ensemble à Anfield.

Le joueur de 28 ans a marqué 75 fois pour Liverpool, dont cinq lors de ses six dernières apparitions, bien que ce soit son jeu de pression et de liaison – qui a récemment fait l’éloge de Gary Neville – pour lequel on se souviendra probablement de lui.

En tant que moins célèbre du célèbre trident attaquant de Liverpool de Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mane, Mignolet pense que les milieux de terrain de Bruges Vanaken et Vormer sont plus doués que le Brésilien quand il s’agit de coller la balle dans le sac d’oignons.

“Hans et Ruud sont de très bons finisseurs,” Mignolet a déclaré Het Laaste Nieuws.

“Firmino et Mo [Salah] sont bien sûr des joueurs de football incroyables, mais Firmino n’est pas un tueur né.

«Hans et Ruud ne devraient certainement pas être inférieurs à Bobby en termes de finition.

«J’ose même dire que Hans et Ruud sur ce point sont meilleurs que Roberto Firmino. Et qu’ils sont d’un niveau comparable à Mo. “

Firmino a marqué neuf fois en 31 matches cette saison, tandis que Vanaken a marqué 13 buts en 33 matchs et Vormer en a marqué trois en 30 dans toutes les compétitions.

Liverpool, quant à lui, est sur le point de mettre fin au prêt d’un attaquant et de lui trouver un autre mouvement après avoir été incapable de trouver un temps de jeu régulier au cours de la première moitié de la saison.