Mignolet s’ouvre sur la sortie de Liverpool avant le choc de Man Utd

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 3:44

Simon Mignolet ne regrette pas sa sortie de Liverpool et espère donner à la moitié rouge du Merseyside de quoi sourire lorsque le Club de Bruges affrontera Manchester United en Europa League.

Après trois ans avec Sunderland, le gardien de but belge a déménagé à Anfield en 2013 et a fait plus de 200 apparitions pour les Reds.

Mignolet faisait partie de la Liverpool équipe qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière, mais, comme si souvent ces dernières saisons, il a été limité à un briefing pour la finale de Madrid.

L’athlète de 31 ans est rentré à la maison à la recherche d’un football régulier cet été et a rejoint le Club de Bruges, qui accueillera United lors du match aller des 32 derniers matches de Ligue Europa jeudi.

Quand on lui a demandé s’il regrettait d’avoir quitté Liverpool en constante amélioration, Mignolet a déclaré: «Non, bien sûr, parce que je savais très bien qu’avant mon départ, Liverpool allait jouer une excellente saison et serait difficile pour les titres, tant au niveau national que national. en Europe.

“Mais je l’ai dit à maintes reprises, que je veux jouer semaine après semaine, et j’ai la chance de le faire avec le Club de Bruges maintenant, donc je suis très content de cela.”

Mignolet ne manquera pas de se rappeler de sa connexion à Liverpool par le soutien itinérant de United jeudi soir.

Le gardien de but n’a pas encore reçu de messages de bonne chance de ses anciens coéquipiers et ne prendra pas à la légère le côté incohérent d’Ole Gunnar Solskjaer à Bruges.

“Ce n’est pas moi contre Manchester United ou moi qui joue contre une équipe anglaise”, a-t-il déclaré.

«C’est le Club de Bruges contre Manchester United et nous devons jouer notre jeu en équipe et en club pour essayer de nous donner la meilleure plateforme pour jouer le match retour à Old Trafford.

«Je l’ai déjà dit, Manchester United est une très bonne équipe. Ils jouent bien. Ça va être un accessoire; ça va être un défi difficile.

“Et pour nos garçons, c’est un nouveau défi à relever contre une équipe anglaise sur la scène européenne, donc nous nous réjouissons de cela en premier lieu.”

Mignolet ne sait pas quelle équipe United déploiera à Jan Breydelstadion après la victoire de lundi à Chelsea, pas plus que le manager Philippe Clement.

L’ancien joueur de Coventry était directeur adjoint lors de la dernière rencontre des équipes en 2015, alors qu’une victoire 4-0 contre United en Belgique a complété une déroute globale de 7-1 lors des matches de barrage de la Ligue des champions.

Mais Clément pense que le Club de Bruges a réduit l’écart avec United depuis lors, avec son équipe performante dans un groupe de Ligue des Champions dont le Real Madrid et le Paris St Germain ont progressé.

“Nous avons une équipe jeune, nous sommes un club qui veut investir également dans les jeunes joueurs et ces expériences, comme en Ligue des champions, comme jouer contre Manchester United, sont très cruciales pour le développement de tous nos joueurs”, a-t-il déclaré.

«Je suis donc vraiment impatient de ces deux matchs pour voir où ma jeune équipe peut finir.

«Ils n’étaient peut-être pas si constants en championnat, mais si je vois la Ligue Europa, ils ont joué six matchs et cinq matchs, ils n’ont pas concédé un seul but.

«Ils n’ont concédé que deux buts lorsqu’ils ont joué avec une équipe C. Pas une équipe B mais une équipe C, donc nous restons réalistes.

«Nous savons quelles sont leurs forces, nous savons quelles sont leurs qualités.

“Mais nous allons donner toute notre vie pour obtenir le meilleur résultat des deux matchs.”