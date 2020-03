Miguel Angel Longo, le garra argentin derrière la renaissance de Cagliari

Argentin de naissance, sarde d’adoption. La vie de Miguel Angel Longo, défenseur né à Buenos Aires qui a lié l’essentiel de sa carrière à Cagliari. Il est arrivé en Italie d’Argentine à un très jeune âge et a immédiatement rejoint l’équipe de jeunes de la Juventus. Ayant grandi dans la pépinière noir et blanc, il est également apparu dans la première équipe, en ’59 -’60, seulement pour passer immédiatement à Cagliari. Il est arrivé en Sardaigne lors de la Serie C, mais aussi grâce à son garra les insulaires ont réussi à revenir dans la catégorie supérieure. En 1967, avec le reste de l’équipe, il s’envole pour les États-Unis pour participer au championnat américain organisé par la United Soccer Association. Les Sardes, pour l’occasion, ont joué avec les couleurs des Mustangs de Chicago et ont obtenu la troisième place finale. En 1969-1970, il a déménagé à Atalanta, où il a mis fin à sa carrière honnête. À 62 ans, en juin 2001, il nous a quittés à cause d’une maladie incurable. Aujourd’hui, 81 ans se sont écoulés depuis la naissance de Miguel Angel Longo.

Renzo Melani, Marco Landucci, Gennaro Delvecchio, Gianluca Pegolo et Viktor Obinna sont également nés aujourd’hui.