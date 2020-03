Miguel Ángel Russo a évoqué l’hommage de Maradona à La Bombonera: “Il mérite la reconnaissance du peuple”

La bouche recevra Gymnastique et escrime La Plata le samedi à partir de 21h avec l’arbitrage de Facundo Tello. Il Xeneize besoin d’une victoire et espérons que Rivière, qui fait face Atlético Tucumán en même temps, avec Patrick Loustau et par l’écran de TNT Sports, Je n’ai pas réussi à triompher. De cette façon, l’ensemble dirigé par Miguel Angel Russo champion du Super ligue.

Ce jeudi et après le voyage qui s’est terminé par un match nul contre Caracas pour les débuts du Copa Libertadores, l’entraîneur du groupe Boquense a donné une conférence de presse en pré-match contre Lobo. Concernant la visite de Diego Armando Maradona à BombonnièreIl a déclaré: “J’ai le plus grand respect pour lui. Il mérite la reconnaissance du peuple.”

En outre, il a déclaré: “J’étais un compagnon de Diego Dans Qualifications pour la Coupe du monde 1986. En tant que joueur, c’était différent. Il est le meilleur du monde car il a joué à une époque sans fair-play, sans comparaison des temps. Ce n’était pas mon tour de lui faire face en tant qu’entraîneur. “Il a ajouté:” C’est une idole de La bouche. Je lui souhaite le meilleur. Lui et Coppola les portes de Napoli. J’ai de la mémoire. De plus, je suis allé au mariage de Diego dans le La lune Parc. Il y a beaucoup de choses qui se passent d’un côté et de l’autre. “

D’autre part, il a fait référence à la définition de Super ligue. “La bouche Un championnat se joue. Au-delà de ce que c’est Maradona, qui mérite une reconnaissance bien méritée, les La bouche Il sait ce que nous jouons. Ce sera en nous de pouvoir faire abstraction de tout cela “, a-t-il déclaré.

La gymnastique a confirmé l’équipement pour samedi. Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Lucas Licht; Victor Ayala, Harrinson Mancilla; Maximiliano Cuadra, Matías Pérez García, Ariel Matías García et Nicolás Contín seront les 11 du Loup.

De son côté, Boca présentera un changement unique tenant compte de la victoire contre Columbus. Carlos Izquierdoz a subi le cinquième avertissement et à sa place entrera le Péruvien Carlos Zambrano, qui a fait ses débuts mardi au Venezuela pour la Copa Libertadores. Pour aller mieux, les 11 premiers de Russo seront: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo “Pol” Fernández, Sebastián Villa; Franco Soldano et Carlos Tevez.

Un des doutes de l’ensemble Xeneize est Ramon “Wanchope” Ábila, qui a eu de très bons rendements et peut remplacer Soldano. Cependant, l’entraîneur jouerait pour l’ancien attaquant de Union.