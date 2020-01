Miguel Ángel Russo a parlé de Tevez et De Rossi

Après la première formation de pré-saison, Miguel Ángel Russo a donné un aperçu de la situation de Carlos Tevez et Daniele De Rossi, qui ont toujours un contrat avec Boca, mais leur avenir est inconnu.

“Ce sont des joueurs de Boca et ont leur contrat. Je ne suis pas négatif. Il faut attendre des instants et des temps, rien ne presse. Je respecte les trajectoires des deux et leur catégorie. Nous prendrons le temps nécessaire pour leur parler et savoir ce qu’ils en pensent », a expliqué l’entraîneur de Xeneize en dialogue avec Radio La Red.

Dans la même ligne, il a ajouté: “Nous évaluerons chaque cas, personne ne dira «Va-t’en». Mais c’est du football et des offres peuvent apparaître. Mon idée est, pour ceux que j’ai, d’obtenir 100%. Ensuite, nous verrons les circonstances du football moderne, dans lesquelles une grande offre peut apparaître. L’idée est de s’armer. “

“Je comprends les besoins journalistiques, Tevez est un joueur de club, a une grande carrière, est une idole et a un contrat. J’ai le plus grand respect. Pour moi, le respect est primordial. Je n’avais toujours pas le temps ni la façon de lui parler “, a déclaré Russo.

Enfin, il a donné son avis sur l’italien: “Il est joueur de club et a un contrat. Jusqu’à présent, nous sommes dans la normalité. Ensuite, si au moment où nous parlons, quelqu’un manifeste quelque chose, on le verra. Mais aujourd’hui, ils sont tous des joueurs de Boca et nous avons commencé comme ça “, at-il conclu.