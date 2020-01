Miguel Ángel Russo: “Ce n’est pas nouveau que Boca ait des urgences”

Ce vendredi, après l’entraînement, Miguel Angel Russo Il a évoqué le fait qu’il devra vivre dans un Boca avec un leadership renouvelé, mais avec certains problèmes au niveau sportif après les coups qu’il a subis. Sans problème, le DT a dit que c’est quelque chose qui ne l’inquiète pas car il comprend que dans le monde xeneize est toujours comme ça et a fait une comparaison avec 2007.

“Ce n’est pas nouveau que Boca ait des urgences”, a reconnu le directeur technique venu de la main de la nouvelle direction. Puis, en dialogue avec TyC Sports, il s’est souvenu et a réfléchi: “En 2007, je suis arrivé et ils m’ont dit la même chose. La situation du temps et de l’espace ne change pas. Vous savez que vous venez à Boca et que vous avez des urgences, vous ne pouvez pas venir avec une autre pensée. De celui qui ouvre la porte à celui au plus haut niveau du club, ils pensent tous la même chose. “

Quant à savoir s’il était satisfait de l’équipe qu’il a, il a dit que “l’on cherche à s’améliorer” et a dit qu’il essaiera d’élever le niveau des incorporations, bien qu’il ait précisé qu’il est encore trop tôt pour parler des positions. “Nous sommes dans un marché des laissez-passer difficile”, a-t-il expliqué. “Les besoins de Boca sont importants en termes de non-introduction. Nous essaierons de réduire la marge d’erreur par-dessus tout.”

Russo a également déclaré qu’il était heureux de retourner à l’institution: “Je suis heureux d’être retourné dans ce club spécial … C’est un moment important de ma vie, pour moi. Et comme chaque instant de Boca est toujours important.” “Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont fait confiance, Román et Ameal. C’est un bon moment pour Boca et aussi un bon moment pour moi. Aujourd’hui, nous avons commencé, et j’avais hâte de commencer”, a-t-il conclu sur ce sujet.