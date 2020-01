Miguel Ángel Russo et un nouveau «défi» pour Wanchope Ábila

L’expulsion de Wanchope Ábila lors du dernier match amical contre l’Université du Pérou, il n’aimait rien Miguel Angel Russo. L’entraîneur de Boca a déclaré publiquement qu’il n’aime pas être expulsé des joueurs et moins si c’est à cause d’une indiscipline comme celle de l’attaquant, qui a quitté Boca avec Nestor Pitana.

Sans aller plus loin, au milieu du match contre Independiente by Superliga, le technicien et l’attaquant ont de nouveau joué dans une situation qui a attiré l’attention dans les réseaux sociaux.

Dès qu’ils ont expulsé Pablo Pérez, Russo a appelé Wanchope pour entrer sur le terrain. Ábila se tenait à côté du quatrième arbitre pour entrer et étonnamment, il est entré dans un tumulte entre Frank Fabra et un joueur indépendant, qui est tombé au sol par un coup au visage.

En ce moment, Miguel Ángel Russo et l’un de ses collaborateurs semblaient courir vers Wanchope et l’empêcher de recevoir une carte pour ce qui s’était passé. De plus, ils ont décidé d’attendre que l’attaquant se calme et ils ont juste fait le changement huit minutes plus tard que prévu. Regardez!

Ábila est venu d’un rouge et défi à San Juan. Russo l’a appelé pour entrer dans les secondes de l’expulsion de Pérez. Même à l’extérieur, le 9 rejoint le tumulte Fabra / Romero. Le DT a interrompu le changement 8 minutes jusqu’à ce qu’il se calme. Le football se joue avec un esprit froid et un cœur chaleureux. pic.twitter.com/QZFVrrE46I

– Matías Bustos Milla (@MatiBustosMilla)

28 janvier 2020