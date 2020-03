Miguel Ángel Russo rêve de la Copa Libertadores de América: “Je veux revivre celle de 2007”

La bouche a le grand défi de battre Gymnastique le samedi à partir de 21h avec l’arbitrage de Facundo Tello et attendez-vous à ce que Rivière laisser des points sur Tucumán contre l’Atlético, également à 21h00, lorsqu’il rend justice à Patricio Loustau et être transmis sur l’écran de TNT Sports. La définition du Super ligue Il fait chaud, c’est un grand objectif, mais le Xeneize il commence également son chemin dans le Copa Libertadores de Amérique.

L’ensemble dirigé par Miguel Angel Russo fera face à ce mardi de 21h30 avant Caracas dans Venezuela au plus tard le Groupe H, à laquelle appartient également Libertad du Paraguay, où Ramon Diaz est le directeur technique, et Indépendant Medellin, l’équipe colombienne qui est partie sur la route de Atlético Tucumán dans le dernier refus d’entrer en phase de groupes.

Le DT de La bouche Il a été le dernier à obtenir les Libérateurs, en 2007, par la main de Juan Román Riquelme et Éver Banega, entre autres. Avant les débuts contre le set vinotinto, Russo a parlé avec le compte officiel de la Libérateurs CONMEBOL et a déclaré: “Je me souviens Coupe Libérateurs 2007, Je veux le revivre. “L’entraîneur est très enthousiasmé par ce nouveau défi et veut reprendre la compétition internationale avec le Xeneize.

D’autre part, ils ont posé des questions sur Riquelme et Banega. Souhaitez-vous mettre aujourd’hui Banega de 5 et Romain d’attelage? C’était la consultation du journaliste. Et Russo Il n’a pas hésité: “Si je les avais tous les deux, je les mettrais”. Cependant, il a dit qu’il n’aime pas “faire des comparaisons”.

La bouche Il sait que le match de ce mardi avec Caracas est fondamental car il vise à gagner l’un des trois matchs en tant que visiteur et compte tenu de la difficulté de La liberté dans Paraguay et de Medellin indépendant dans La Colombie, ils veulent obtenir les trois unités sur les terres vénézuéliennes.