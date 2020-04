Miguel Herrera s’est lassé des critiques et s’est déchaîné contre Negro Santos

Antonio Carlos Santos Il a suscité la controverse ces dernières semaines après avoir vivement critiqué le stratège du Amérique, Miguel Herrera, en raison du dysfonctionnement de la boîte bleu crème, cependant, lePou«Profité de l’interview de W Sports pour répondre au Brésilien.

“Il a mis fin à l’identité de l’Amérique, il ne joue avec aucun Mexicain. Il est l’entraîneur avec le pourcentage de victoires le plus bas si l’on compte les tournois courts. Le club joue horriblement, pas maintenant, depuis le début avec Herrera. Les deux finales qu’ils ont remportées ont eu de la chance, l’une due à l’erreur du gardien de but et l’autre par Moisés MuñozIl a commenté.

Face à cette déclaration, le technicien américain a regretté l’attitude de l’Amérique du Sud. “Ils lui avaient déjà donné une opportunité, cela ne s’est pas bien passé, je pense qu’il mérite peut-être une autre opportunité, il aurait eu des opportunités s’il avait montré qu’il avait la capacité, je suis venu en Amérique parce que j’ai fait une démonstration en tant qu’entraîneur“Il a expliqué.

En revanche, il regrette que le Santos «noir» qui fait exploser des personnalités du monde du football. “La vérité est que je ne sais pas ce qui s’est passé, ce n’est pas contre moi, c’est contre le monde. Si vous lui en donnez l’occasion, cela ne se fait pas par moi, mais par ce que vous savez faire. C’était un grand joueur, extraordinaire, l’un des meilleurs venus au Mexique, mais il n’est plus un joueur“Il a ajouté Miguel Herrera.