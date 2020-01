Miguel Russo: “Si vous me demandez qui m’a surpris, je vous dis que c’était Gastón Ávila”

La bouche transit les premiers jours du deuxième cycle de Miguel Angel Russo devant la première équipe. Le premier engagement officiel aura lieu le dimanche 26 janvier avant Indépendant pour la Super ligue.

Pendant ce temps, l’équipe effectue la pré-saison et Russo a révélé que le joueur qui l’a le plus surpris jusqu’à présent est Gastón Ávila. “Si vous me demandez qui m’a surpris, je vous dis que c’était Gastón Ávila“, a-t-il déclaré en dialogue avec” The Mouth Show “.

Ávila arrivé en février 2019 à “Xeneize” en échange de 2 millions de dollars pour 60% de Chapelet Central. Mais en avril, dans un jeu de Réserve avant BanfieldIl a subi une rupture du ligament croisé antérieur, une lésion de grade 2 du ligament collatéral médial et une rupture méniscale externe du genou droit. Déjà en 2020, le défenseur de 18 ans est prêt à revenir.

Au-delà Ávila, Russo Il a parlé de la nécessité d’être un champion. “Le besoin de personnes qui La bouche quitter le champion. Les joueurs qui n’ont pas la tête forte ne peuvent pas réussir. Cela ne change pas. Je devais parler à La souris Et ça dit la même chose. Il n’y avait pas tellement de diffusion, les médias étaient autre chose mais jouer à Boca a toujours une pression “, a-t-il dit.

Pendant ce temps, il a parlé de l’importance que les futurs renforts soient passés par le club, tels que Guillermo “Pol” Fernández. “Nous comprenons que ce n’est pas la même chose de venir avec un précédent à venir sans avoir mis votre chemise. Cela a à voir avec beaucoup de choses. Nous l’évaluons et le mettons sur la table, non pas comme quelque chose de fondamental mais comme autre chose qui est à l’intérieur” des choses “, at-il glissé.

“Cela semble logique et normal. Ce n’est pas pareil si vous étiez et savez. Même dire” bonne journée “fonctionne différemment. Je ne me mets pas du côté politique, je me mets du côté du football et ça ne me semble pas mauvais. J’aime ça. C’est un endroit normal pour tout cela “, a-t-il conclu Russo.