Mijatovic: “On ne peut pas dire que Madrid a joué un bon match, il n’a eu que deux occasions”

Pedrag Mijatovic, ancien joueur et ancien directeur sportif du Real Madrid, a déclaré dans le Cadena SER que l’équipe blanche aura de sérieuses difficultés à vaincre Manchester City au match retour: «Ce résultat est très négatif, Madrid devrait toucher la perfection pour se déplacer dans les chambres. En supprimant les quinze premières minutes, la ville était meilleure, avait plus d’opportunités. Vinícius a joué un bon match et Courtois a réalisé trois ou quatre belles performances. On ne peut pas dire que le Real Madrid a joué un bon match car il n’a eu que deux occasions. Et City a pratiquement joué comme il le voulait. Soyons optimistes, nous verrons si dans trois semaines Madrid retrouvera sa meilleure forme ».