Mikel Arteta a besoin d’un joueur comme celui qu’il était à Arsenal

Mikel Arteta apprend rapidement que, en tant que manager de football, vous ne résolvez pas plus tôt un problème qu’un autre n’en émerge. Ainsi, tout comme il commence à injecter une force et une stabilité indispensables dans une défense d’Arsenal qui manque de ces qualités défensives clés depuis plus d’une décennie, des doutes émergent sur la puissance de son attaque, et en particulier la longue ‘avenir à long terme au club de Pierre-Emerick Aubameyang, que Barcelone renifle désormais semi-officiellement. Cependant, sans doute le plus gros problème auquel Arteta, le manager d’Arsenal est confronté, est de trouver un joueur de type Arteta pour commencer à passer le ballon au milieu de terrain, une autre qualité de football fondamentale qu’Arsenal semble avoir égaré au cours des dernières années.

Mikel Arteta a besoin d’un joueur comme celui qu’il était

Arteta était lui-même un milieu de terrain cultivé

En tant que joueur, Mikel Arteta était le genre de milieu de terrain composé, cultivé et confortable sur le ballon que l’équipe actuelle d’Arsenal manque si désespérément. Arteta lui-même a récemment reconnu qu’en tant que milieu de terrain central espagnol, il était malheureux de jouer en même temps que peut-être le meilleur axe du milieu de terrain de l’histoire du football, à savoir “ Xaviesta ”, le mot composé inventé en Espagne pour combiner la domination complète de Xavi sur le ballon. et la capacité incomparable d’Iniesta à créer et marquer des buts. Même sans «Xaviesta», la grande équipe nationale espagnole de 2008-2012, qui a remporté trois grands tournois internationaux successifs (une Coupe du monde et deux Championnats d’Europe), en avait assez en réserve, sous la forme de Sergio Busquets, Xabi Alonso et David Silva , afin de garantir que l’itinéraire d’Arteta vers la partie nationale soit définitivement bloqué.

Néanmoins, Arteta était un milieu de terrain central suffisamment habile et combatif pour faire de lui le premier choix d’Arsène Wenger pour remplacer Cesc Fabregas (un autre membre, bien sûr, de ce fabuleux milieu de terrain espagnol) lorsque le Catalan est finalement rentré chez lui en 2011. En vérité, cependant, tout comme Arteta n’a jamais été tout à fait de la même classe que ses compatriotes de milieu de terrain les plus célèbres, il n’était pas tout à fait aussi doué que les deux titans de milieu de terrain qui ont battu les meilleures équipes d’Arsène Wenger entre 1997 et 2011, à savoir Fabregas et l’homme qu’il a remplacé dans le Milieu d’Arsenal, Patrick Vieira, un autre milieu de terrain central de la classe vainqueur de la Coupe du monde.

Arteta le joueur à Arsenal

Les blessures et le processus de vieillissement signifient qu’Arteta n’a jamais pleinement montré son potentiel créatif au cours de ses cinq années à Arsenal, bien qu’il soit encore assez bon pour mener les Gunners à la victoire en finale de la FA Cup 2014 contre Hull City, soulevant le premier trophée du club pour neuf. longues années. Cependant, au moment où Arsenal a conservé la FA Cup l’année suivante, Arteta avait été remplacé au milieu de terrain par un autre Espagnol, Santi Cazorla. Contrairement à Arteta, Cazorla a remporté de nombreuses sélections espagnoles, mais principalement en tant qu’ailier et membre de l’équipe. Pour Arsenal, cependant, quand Arteta est devenu une présence de plus en plus incohérente dans la première équipe, Cazorla a comblé l’écart au milieu de terrain, culminant dans sa magnifique performance et son but contre Aston Villa dans une victoire 4-0 en finale 2015.

Donc, il pourrait être plus juste de dire que ce dont Mikel Arteta a vraiment besoin, le manager d’Arsenal, n’est pas tant un joueur de type Mikel Arteta qu’un joueur de type Santi Cazorla, car c’était Cazorla, une fois qu’il était retombé dans le milieu de terrain central pour remplacer Arteta, qui se rapprochait le plus du genre de milieu de terrain qui passe, celui qui peut sortir le ballon de l’arrière et le faire passer rapidement à l’attaque, qu’Arsenal avait disparu depuis la vente de Fabregas à Barcelone. Bien sûr, malheureusement, Cazorla n’était pas un remplaçant à long terme de Fabregas, Vieira ou même Arteta, car peu de temps après cette démonstration triomphante de Wembley en 2015, il a commencé à succomber aux blessures qui ont finalement mis fin à sa propre carrière à Arsenal, bien que le fait qu’il continue de jouer pour Villareal en Liga, dans la mesure où il a également représenté l’Espagne à nouveau, doit donner à de nombreuses personnes aux Emirats la cause de se demander ce qui aurait pu être.

Les milieux de terrain actuels d’Arsenal sont à peine cultivés

Cette brève histoire des meilleurs milieux de terrain centraux d’Arsenal sous Arsène Wenger, de Vieira et Fabregas à Arteta et Cazorla, ne fait que souligner le manque de capacité de dépassement du milieu de terrain actuel d’Arsenal. Essentiellement, les trois milieux de terrain centraux de premier choix d’Arsenal – Lucas Torreira, Matteo Guendouzi et Granit Xhaka – sont tous des milieux de terrain défensifs, dont la principale capacité (au moins en théorie, sinon toujours dans la pratique) est de récupérer le ballon plutôt que de le redistribuer. de la défense à l’attaque.

Au début de la saison, on espérait que Dani Ceballos pourrait suivre les traces de ses illustres compatriotes à Arsenal. Cependant, après un début prometteur, en particulier contre Burnley lors du premier match à domicile d’Arsenal de la saison, Ceballos a pratiquement disparu de l’équipe première et a à peine été utilisé par Arteta depuis son arrivée aux Emirats en décembre. Arteta se rend peut-être compte, comme Unai Emery ne l’a apparemment pas fait, qu’il est inutile ou inutile d’utiliser un joueur prêté que vous n’avez pas le droit d’acheter. Sans cette clause cruciale dans son accord de prêt, Ceballos a joué (aux quelques occasions où il a fait partie de la première équipe d’Arsenal) comme un homme qui sait que, quoi qu’il en soit, il retournera dans son club parent, le Real Madrid, en été.

On espérait également que la propre académie d’Arsenal pourrait dénicher un ou deux milieux de terrain de passage. Cependant, Joe Willock n’a vraiment saisi aucune des chances qui lui ont été données de briller, une accusation qui peut être portée contre tous les diplômés de l’académie cette saison à l’exception de Bukayo Saka, et Ainsley Maitland-Niles a été si gravement affectée par blessures qu’il n’a pas encore eu la chance de jouer dans son rôle de milieu de terrain préféré. Dans tous les cas, le soupçon demeure que Maitland-Niles, comme la plupart des milieux de terrain centraux actuels d’Arsenal, est principalement un joueur défensif / destructeur plutôt qu’offensif / créatif.

Il était clair du manque d’action relatif d’Arsenal dans la fenêtre de transfert de janvier, à l’exception des signatures de prêt de Pablo Mari et de Cedric Soares, que le club conserve la poudre de transfert qu’il a laissée au sec pour l’été. Ensuite, en plus de faire plusieurs signatures défensives permanentes et éventuellement de remplacer Aubameyang en tant qu’attaquant principal du club (bien que Gabriel Martinelli Arsenal puisse déjà avoir un remplaçant pour le grand buteur gabonais), Arteta doit se donner comme priorité de signer un habile, milieu de terrain créatif et de passage. S’il ne peut pas obtenir un joueur de la qualité d’un Vieira ou d’un Fabregas, ce qui est peu probable compte tenu du manque relatif de force d’Arsenal sur le marché des transferts, il doit au moins signer un joueur de type Mikel Arteta, ou mieux encore un joueur de type Santi Cazorla , pour donner à son milieu de terrain la créativité dont il a tant besoin.

