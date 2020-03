Mikel Arteta a demandé des informations sur le prix de la cible de Tottenham Hotspur – HITC

Arsenal de Mikel Arteta et Tottenham Hotspur de Jose Mourinho sont liés à Mady Camara.

Mady Camara est un joueur en demande, avec le trio de Premier League Tottenham Hotspur, Arsenal et Sheffield United liés au milieu de terrain défensif.

Selon SDNA plus tôt ce mois-ci, l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a été impressionné par la performance de Camara pour les Olympiakos contre son club en Ligue Europa cette saison et a demandé plus d’informations à son sujet.

PageNews a crédité l’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, de son intérêt pour le joueur de 23 ans.

SDNA a maintenant affirmé son intérêt pour le jeune de Sheffield United, et a ajouté qu’Olympiakos ne vendra pas la Guinée internationale pour rien de moins de 25 millions d’euros (22,44 millions de livres sterling).

Statistiques

Selon Transfermarkt.co.uk, Camara a marqué deux buts et fourni une aide en 22 matchs de championnat pour les Olympiakos jusqu’à présent cette saison.

Le milieu de terrain défensif a également joué cinq fois en Ligue des champions et trois fois en Ligue Europa pour la partie grecque de cette campagne, selon Transfermarkt.co.uk.

Arsenal et Tottenham visent tous deux à terminer dans les quatre premiers du classement de la Premier League cette saison.

