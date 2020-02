Mikel Arteta ne se souvient pas d’un adolescent de 6 millions de livres sterling, pourrait être sa première erreur en tant que patron d’Arsenal – HITC

Gabriel Martinelli était un sous-marin inutilisé d’Arsenal le week-end dernier.

Mikel Areta n’a eu que 10 matchs dans la gestion de haut vol en tant qu’entraîneur-chef d’Arsenal, mais ça va bien jusqu’à présent.

Les Gunners n’ont réussi que deux victoires en Premier League sous lui, mais concéder huit buts lors de ces 10 matches est une grande amélioration, étant donné qu’ils ont concédé 18 buts lors des 10 derniers matchs d’Unai Emery.

Arteta n’a pas encore nommé de premiers XI consécutifs identiques dans ce qui pourrait être interprété comme un signe que l’Espagnol essaye toujours de comprendre quelle est sa meilleure équipe.

Dimanche, Arsenal a battu Newcastle United 4-0 aux Emirats lors de ce qui était le premier départ d’Eddie Nketiah en Premier League.

Nketiah n’a pas marqué, et donc il y aura des appels pour qu’Arteta rappelle Gabriel Martinelli, mais Arteta doit rester avec l’attaquant de 20 ans.

S’il n’est pas cassé, ne le corrigez pas et bien que Nketiah n’ait pas été parmi les buts du nord de Londres le week-end dernier, il en a montré assez pour mériter une deuxième fissure au fouet lors de leur prochain match de championnat à Everton dimanche.

Martinelli, une signature de 6 millions de livres sterling l’été dernier [The Telegraph], est une perspective plus excitante que Nketiah, un joueur que Jurgen Klopp a appelé le «talent du siècle» et qui a sans aucun doute de brillantes 10 ou 12 prochaines années devant lui.

Mais à court terme, laisser tomber Nketiah pour le Brésilien de 18 ans serait une erreur. Arteta accorde une grande importance à la formation. Si vous vous entraînez bien du lundi au vendredi, il y a de fortes chances que vous soyez choisi le samedi ou le dimanche.

Nketiah s’est bien entendu bien entraîné, mais s’il tombe, à la suite d’une victoire 4-0 – la plus grande victoire du club de la saison – cela envoie un message horrible et étouffe potentiellement la motivation des autres joueurs.

Arteta, encore balbutiant de sa carrière de cadre supérieur, va indéniablement faire des erreurs en cours de route, et j’espère qu’il en tirera des leçons, mais si Nketiah continue de montrer plus de faim dans les coulisses que ses coéquipiers rivaux alors il n’y a aucun moyen qu’il devrait quitter le premier XI quand Everton visite le nord de Londres, même si c’est un talent comme Martinelli qui lui tape sur les talons.

