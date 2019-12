Mikel Arteta peut réparer les combats d'attaque d'Arsenal

ST ALBANS, ANGLETERRE – 22 DÉCEMBRE: Nouvel entraîneur-chef d'Arsenal Mikel Arteta sort pour sa 1ère session de formation à London Colney le 22 décembre 2019 à St Albans, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Arsenal a traversé une étrange période de sélection par équipe. Au cours des derniers matchs de Premier League, de nombreux fans auront remarqué les omissions d'Alexandre Lacazette et de Nicolas Pepe. Freddie Ljungberg, pendant son mandat de patron par intérim, a surtout opté pour Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe. Les attaquants et les ailiers les plus expérimentés n’obtiennent pas autant de temps de jeu.

Les partisans soutiendront que cette équipe plus jeune bénéficiera à Arsenal. Cependant, avant l'arrivée de Mikel Arteta, de nombreuses stars d'Arsenal envisageaient leur avenir. Le nouveau manager pourra-t-il apporter de la cohérence à la programmation et aux performances?

Mikel Arteta résoudra-t-il les combats d’attaque d’Arsenal?

Exclusions impaires de Ljungberg

Lors du match de samedi contre Everton, Pierre-Emerick Aubameyang a été remplacé par son compatriote Lacazette. Cela a laissé beaucoup de confusion parmi les fans d'Arsenal puisque l'as gabonais n'avait pas reçu beaucoup de services pendant le match. Peut-être que Lacazette aurait pu être le seul à s'assurer qu'Aubameyang récupère davantage le ballon.

Mikel Arteta préférerait peut-être commencer les deux à l'avant. Avec la quantité d'options avancées d'Arsenal, ils seraient mieux avec plus de temps de jeu ensemble.

Ljungberg a préféré un attaquant à l'avant avec l'autre sur le banc. Il a également exclu Nicolas Pepe de la plupart des formations de départ. De plus, l'Ivoirien n'a même pas été remplacé pour la plupart de ces jeux. Pepe ajoute évidemment plus d'une menace d'attaque à l'équipe des Gunners, alors pourquoi n'est-il pas utilisé plus souvent?

C'est définitivement quelque chose que le nouveau patron devra corriger.

Plus d'objectifs doivent être marqués

Aubameyang doit continuer sa course pour le Golden Boot de Premier League. Jamie Vardy mène actuellement la course, s'enfuyant avec 17 buts d'ici Noël. Le plus grand joueur du Gabon n’a marqué que 11. Impressionnant, mais doit être amélioré.

Lacazette n'a marqué que cinq buts cette saison. C'est sûr de s'améliorer avec plus de temps de jeu. Pepe, d'autre part, a moins que cela. Ils ont tous deux besoin d'améliorer leurs records s'ils veulent amener Arsenal plus haut dans la ligue.

Gabriel Martinelli est en feu. Le plus grand prodige du Brésil a déjà atteint huit buts cette saison, et cela ne fera que croître. Il est sûr de devenir un bien meilleur joueur sous l’ancien directeur adjoint de Manchester City.

Dans l'ensemble, l'équipe doit travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Avec la sélection des équipes à son meilleur et le talent tout en confiance, seuls de bons records doivent venir. Cependant, tout est sur les épaules du nouveau patron, Mikel Arteta.

Parviendra-t-il à relever ce défi? De plus, va-t-il réparer la défense d'Arsenal?

