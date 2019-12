Mikel Arteta prend les commandes alors qu'Arsenal se prépare pour Everton

ST ALBANS, ANGLETERRE – 20 DÉCEMBRE: (COUVERTURE EXCLUSIVE) Le nouvel entraîneur-chef d'Arsenal Mikel Arteta est dévoilé à London Colney le 20 décembre 2019 à St Albans, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Arsenal a nommé Mikel Arteta comme nouvel entraîneur-chef alors qu'ils se préparent à affronter une autre de ses anciennes équipes à Everton. Les Gunners sortent d'un autre concernant la défaite en Premier League contre Manchester City. Ils espèrent que l'âge Arteta commence avec trois points.

Everton v Arsenal Extrait

Nouvelles de l'équipe

Après une période où la liste des blessures d'Arsenal semblait assez gérable, ils ont maintenant quelques joueurs indisponibles. Alors que Granit Xhaka s'est remis d'une commotion cérébrale subie contre West Ham United, il est le seul rétablissement à signaler cette semaine.

Hector Bellerin, Mesut Ozil et Rob Holding font tous face à des tests de fitness tardifs avant le voyage aux Toffees. Avec la défense d'Arsenal toujours en difficulté, les deux défenseurs seront plus vitaux lorsqu'ils finiront par récupérer.

Kieran Tierney reste un absentéiste de longue date après avoir subi une luxation de l'épaule. Son suppléant, Sead Kolasinac, a subi une blessure au ligament de la cheville contre City et ne reprendra l'entraînement qu'en janvier.

Dani Ceballos ne figurait pas bien avant le limogeage d'Unai Emery. Il ne fera pas le voyage d'Arsenal à Everton mais il devrait reprendre l'entraînement complet la semaine prochaine.

Duncan Ferguson devra également composer avec des absents. Theo Walcott et Morgan Schneiderlin ont raté les deux derniers matchs en raison d'une blessure tandis que Fabian Delph a raté les sept dernières semaines. Pendant ce temps, Djibril Sidibe et Gylfi Sigurdsson sont également passés à côté en raison d'une maladie.

Selon Ferguson: «J'espère avoir un ou deux joueurs de retour, mais il y a encore des maladies dans le camp.»

Enfin, Lucas Digne est parti blessé contre Manchester United le week-end dernier.

Prédiction

Ces deux équipes sont en transition de gestion. Unai Emery vient juste d'être remplacé par Mikel Arteta tandis que Carlo Ancelotti n'a pas encore officiellement pris la relève de Marco Silva sortant.

Ainsi, les deux groupes de joueurs seront très motivés pour impressionner leurs nouveaux patrons. C'est une bonne chose car aucun des deux clubs n'a vraiment montré sa vraie qualité cette saison, malgré des lacunes évidentes des deux côtés.

Everton et Arsenal n'ont remporté qu'une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches, les Toffees en tirant un et les Gunners en tirant deux. Arsenal a marqué 24 et encaissé 27 tandis qu'Everton a marqué 20 et abandonné 29 cette saison.

Il y aura certainement des buts à chaque extrémité de ce match, aucune des deux équipes ne se révélant être des piliers défensifs à ce stade de la campagne. Donc, si rien d'autre, cela devrait se révéler d'un bon rapport qualité / prix.

Score prédit: Everton 2 Arsenal 3

