Mikel Arteta révèle ce que Aubameyang lui a dit sur la spéculation de Barcelone – HITC

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est lié à Barcelone.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré sur le site officiel du club que Pierre-Emerick Aubameyang ne voulait pas quitter le club dans la fenêtre de transfert de janvier.

Arteta a déclaré qu’il avait parlé à l’attaquant international gabonais de son avenir au milieu des spéculations le liant à un déménagement à Barcelone.

Selon Mundo Deportivo, Aubameyang est désireux de passer aux géants espagnols et a déjà conclu un accord avec la centrale européenne.

Cependant, Arteta a déclaré que l’ancienne star du Borussia Dortmund voulait rester à l’Emirates Stadium.

Arteta a déclaré au site officiel d’Arsenal lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir d’Aubameyang: «Pour autant que je sache, il y a une semaine après un match à domicile, nous discutions qu’il avait dit qu’il était si heureux et qu’il n’était pas d’accord avec les choses qui étaient écrites dans le les médias et il a son avenir ici. C’est ce que je comprends en ce moment. “

Séjour à l’arsenal

Aubameyang est sans doute le meilleur joueur et le plus constant de l’équipe actuelle d’Arsenal, et les Gunners ne peuvent tout simplement pas se permettre de le perdre au milieu de la saison.

L’attaquant est le meilleur buteur de l’équipe du nord de Londres, et avec lui en forme, les Gunners ont certainement une chance de terminer dans les quatre premiers de la Premier League cette saison.

Selon WhoScored, l’ancienne star de Saint-Etienne a marqué 14 buts en 22 matches de Premier League jusqu’à présent cette saison, tandis que lors de la campagne 2018-19, il a marqué 22 buts en championnat.