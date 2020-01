Mikel Arteta ‘très déçu’ après le match nul d’Arsenal avec Sheffield United

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 6:49

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, se dit “très déçu” après le match nul 1-1 d’Arsenal avec Sheffield United samedi après-midi.

Les Gunners semblaient être sur la bonne voie pour trois points et une deuxième victoire en Premier League sous la direction de leur manager Arteta, mais un but tardif de John Fleck a annulé le premier match de Gabriel Martinelli et signifiait Sheffield United a pris un point aux Emirats.

Malgré de meilleures performances, le résultat signifie qu’Arsenal n’a qu’une seule victoire en cinq matchs de Premier League sous l’Espagnol, qui a remplacé Unai Emery après son limogeage en décembre.

Et en parlant de l’après-match de la BBC, Arteta ne pouvait pas cacher ses frustrations que son équipe n’ait pas réussi à remporter une victoire contre les Blades, il a déclaré: “Je suis très déçu, la performance méritait trois points.

«C’est deux points perdus, mais si vous ne mettez pas les matchs au lit au cours des 10 dernières minutes, cela peut arriver. Il y a une histoire à ce sujet – 1-0 jusqu’à ne suffit jamais, soyez prudent car tout peut arriver. “

Arteta ne semblait cependant pas satisfait de ce qu’il avait vu de ses joueurs, affirmant qu’Arsenal contenait la plupart du côté de Chris Wilder et n’avait pas de chance de concéder.

Il a ajouté: «Ils ont essayé de faire de leur mieux avant. J’ai hérité d’une équipe dans une situation difficile. Dans la seconde moitié, ils [Sheffield United] n’a pas créé beaucoup de choses en dehors du but, une longue balle et quelqu’un sous un angle incroyable la place dans le coin supérieur.

«Ils ont tous fait le plein d’essence, les joueurs ont fait de gros efforts. Nous ne leur avons pas permis de créer des surcharges dans de vastes zones en dehors des cinq ou 10 premières minutes. »

Le résultat signifie Arsenal rester en dixième position sur le tableau de la ligue, 10 points de retard sur les places de la Ligue des champions, bien que cela pourrait devenir 13 points si Chelsea battait Newcastle United samedi soir.