Milan a battu Spal sans complications et a avancé en Coupe d’Italie »

Mercredi 15 janvier 2020

Sans problèmes majeurs, Milan a battu Spal 3-1 dans un match valable pour le huitième de la Coupe d’Italie. Avec tant de Krzystof Piatek, Samu Castillejo et Theo Hernández, l’équipe des rossoneri a battu l’équipe de la ville de Ferrare, qui a été éliminée malgré leurs bonnes performances dans le tournoi.

Petit à petit, la confiance de Milan menée par Stefano Pioli reprend. L’équipe «rossonero» est revenue pour chanter la victoire à domicile, cette fois 3-1 contre Spal, dans un match valable pour le deuxième tour de la Coupe d’Italie. Après la victoire 5-0 contre l’Atalanta, l’équipe lombarde n’a pas enregistré de défaites lors des trois derniers matchs.

Avec Zlatan Ibrahimovic sur le banc, l’équipe milanaise n’a pas tardé à ouvrir le compte. À la 20e minute, après un grand croisement entre Lucas Paquetá, Krzystof Piatek a défini un croisé à la sortie d’Etrit Berisha, ce qui a laissé le gardien de but sans option.

Avant de terminer la première mi-temps, après le jeu du Piatek interrogé, Samu Castillejo s’est exceptionnellement défini avec sa jambe gauche, entraînant le ballon dans l’angle du but rival. Dans la seconde moitié et avec le jeu avec plus d’espaces, Theo Hernández a condamné le match. Après une coupure du milieu de terrain, le Français a envoyé un tir de 25 mètres au niveau du sol, ce qui a laissé Berisha sans options.

Le Spal, à la recherche d’une remise, s’est approché d’un criminel de la main présumée de Paquetá, qui malheureusement pour la photo de la ville de Ferrare a été annulé. C’est ainsi que Milan a atteint le passage en quarts de finale, où il affrontera Turin.

La prochaine rencontre des Lombards sera contre l’Udinese, pour la 20e journée de Serie A, compétition où les «rossoneri» restent en dixième position avec 25 unités, cinq points pour se qualifier pour les compétitions internationales.

