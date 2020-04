Milan, A. Donnarumma: “Gigio délicat mais phénomène, émotion de gagner le derby”

Le troisième gardien de Milan Antonio Donnarumma Il a répondu aux questions des fans sur la page Instagram officielle du club: “Je m’entraîne tous les jours, nous nous connectons avec nos entraîneurs qui nous font faire, alterner, renforcer et travailler en aérobie. Gagner le derby est toujours quelque chose de spécial, un jeu dont je me souviendrai toujours. En fait, je me souviens de chaque instant et c’est une belle sensation. Trois mots pour définir mes frères? Fidèles, déterminés et délicats. J’ajoute un autre: phénomène – rapporte Milannews.it -. Les différences sont entre Naples et Milan “Naples est ma ville natale, Milan au lieu de cela, je le considère comme ma deuxième maison. Revenir sur le terrain après le verrouillage? Tout d’abord, j’espère que ce moment passera. Le retour sur le terrain sera sûrement beau mais aussi étrange. Mais permettez-moi de dire une pensée finale pour toutes les personnes qui souffrent et pour celles qui ont perdu un être cher et pour tous les médecins, infirmières, sauveteurs qui font vraiment l’impossible pour gagner q cette bataille. “

