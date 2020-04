Milan, à la recherche d’identité et de crédibilité pour le marché: le passé enseigne, il y a un risque à éviter | Primapagina

“Dont l’AC Milan est là? Une fois qu’il y avait Berlusconi et Galliani”. Des mots et de la musique, pas de personne, mais de Massimo Cellino. Un des doyens de notre Serie A, président avant Cagliari et maintenant Brescia. Ainsi, il a répondu, directement et instinctivement, à une question sur un éventuel avenir des Rossoneri pour Sandro Tonali. Pourquoi oui, Milan est vraiment là. Il a déménagéla semaine dernière, va défier la Juve et l’Inter pour l’un des joyaux du marché italien.

IDENTITE RECHERCHÉE – Juve et Inter, ou Paratici et Marotta. Symboles du marché et hommes clés. Exactement ce qui manque à l’AC Milan aujourd’hui. Car s’il est vrai qu’Hendrik Almstadt et Geoffrey Moncada agissent en coulisses, il est également vrai qu’il n’y a aucune certitude – même publique – pour les négociations. Et Paolo Maldini non plus, plus près de quitter le club qui pendant des décennies a glorieusement mené. L’avenir s’appelle Ralf Rangnick, mais l’horizon semble encore loin aujourd’hui. Avec une finale de championnat à disputer et une saison qui, très probablement, durera jusqu’à l’été, la planification d’aujourd’hui est décidément compliquée.

RISQUE – Voilà donc que les Rossoneri risquent gros. L’ouverture des négociations semble difficile compte tenu des conditions actuelles. Conditions nettement différentes de celles dont bénéficient Paratici et Marotta: l’AC Milan doit retrouver son identité et sa crédibilité sur le marché. Dépêchez-vous. Le risque, en effet, est de voir les objectifs s’estomper: les affaires passées liées à Correa et Todibo, traînées trop longtemps, enseignent.