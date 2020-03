Milan a tort: ​​un homme comme Maldini devrait tenir bon | Primapagina

Dans les moments de grande difficulté pour l’obscurité qui nous entoure, les gens apportent une lueur de lumière et d’espoir qu’ils possèdent comme dot naturelle ou pour éducation a reçu le cadeau de l’éclat. Une qualité intérieure qui, traduite en termes pratiques, signifie le bon sens, la capacité de distinguer les valeurs fondatrices de l’existence, la sensibilité et le courage de prendre parti. Le fait que vous puissiez compter sur ces personnes, hommes et femmes, représente à vos côtés une bonne fortune. Milan, compris comme un club de football, peut donc être chanceux aujourd’hui.

Il a lu à plusieurs reprises l’interview que Aldo Cazzullo a réalisée hier avec Paolo Maldini pour le Corriere della Sera. À chaque revue, j’ai trouvé de nouveaux éléments de réflexion, pas tant parce que le manager de Rossoneri a externalisé les concepts d’époque, simplicité d’exposition pour la formulation de concepts basés sur la normalité et le caractère raisonnable a fourni l’image consolante de la façon dont même la planète scintillante et tapageuse du ballon peut vivre heureux avec la réalité quotidienne plus modeste et moins criée qui appartient à chacun de nous.

Paolo Maldini, de sa situation “forcée” de victime du virus avec son fils Daniel, il a parlé de lui-même en tant que personne et aussi en tant que professionnel, en prenant bien soin et sans jamais exaspérer les tons de donner un sens à priorité que nous devrions tous être bien conscients à un moment comme celui-ci mais aussi à l’avenir lorsque la lumière sera de retour. La première pensée exprimée par l’ancien capitaine des Rossoneri ne va pas à lui-même et à la peur qu’il ressent quand les premiers symptômes du mal se produisent, mais à ses parents Marisa et Cesare. “Ils sont partis, ils me manquent beaucoup mais je suis content car sinon j’aurais été trop angoissé pour eux.” Tendre et touchant.

Suite à une série de réflexions sur sa belle famille, y compris ses frères et sœurs, dont santé représente le but principal de sa vie. Enfin le amis perdus dans cette guerre virale, une en particulier, celle qu’il mène dans un hôpital de Legnano. Un discours lucide et simple dépouillé de cette rhétorique ce qui est facile à tomber lorsque le thème est si fort émotionnellement.

Mêmes tonalités et même normalité lorsque la discussion a fatalement touché le sujet professionnel. Le football vu depuis la quarantaine et plus précisément Milan est certainement un nœud important pour le directeur du domaine technique Rossoneri mais pas au point de le laisser hors de la graine de la logique et de l’équilibre. Aucune invocation à des séances d’entraînement déplacées. Pas de frénésie pour reprendre les activités avant que le tsunami ne passe sérieusement. Attention et respect maximum pour les fans après l’expérience dévastatrice de cette “bombe” larguée sur San Siro avec Atalanta-Valence. Solidarité et compréhension pour ses «employés», même ceux qui fuient l’Italie. Réflexions sur la nécessité de sacrifices économiques également par les “stars” qui ne sont pas différents de tous les travailleurs qui subissent des dommages énormes, voire irréversibles.

Enfin une allusion rapide et distraite à Berlusconi seulement entrevu les funérailles de son père Cesare. Le chevalier qui, alors que Paolo jouait encore, lui a promis: “Tu prendras ma place.” L’eau est passée. Différent de celui qui coule désormais aux côtés de Milan dont le propriétaire a tort, car un manager spécial comme Maldini ferait bien de tenir très fort. Un homme.