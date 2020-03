Milan AC 1 – 2 Gênes

Il Gênes a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-2 contre lui Milan ce dimanche dans le Giuseppe Meazza. Il AC Milan face au match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un nul 1-1 dans le dernier duel contre le Fiorentina. De son côté, le Gênes il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Latium. Avec ce bon résultat, l’ensemble rojiazul est dix-septième, tandis que le Milan Il est septième à la fin du match.

Le jeu a commencé pour le Gênes, qui a pris une longueur d’avance Goran Pandev à la minute 7. Il a ensuite marqué le set de rojiazul grâce à un but de Francesco Cassata juste avant le bip final, spécifiquement à 41, terminant la première moitié avec un 0-2 sur le tableau de bord.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui AC Milan, qui a réduit les distances avec un peu de Zlatan Ibrahimovic à la minute 77, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le AC Milan ils ont sauté du banc Giacomo Bonaventura, Rafael Leao et Davide Calabria remplacer Hakan Calhanoglu, Daim Rebic et Andrea Conti, tandis que les changements du groupe de visiteurs Stefano Sturaro, Filip Jagiello et Andrea Pinamonti, qui a sauté sur le terrain pour Lasse Schone, Behrami wallon et Goran Pandev.

Avec cette victoire à domicile, le Gênes Il occupait la dix-septième place avec 25 points, tandis que l’équipe dirigée par Stefano Pioli Il s’est classé septième avec 36 points à la fin du match.

Le lendemain AC Milan sera mesuré avec le US Lecce, tandis que l’équipe rojiazul jouera son match contre Parme.

Fiche techniqueAC Milan:Mattia Perin, Cristian Romero, Andrea Masiello, Adama Soumaoro, Davide Biraschi, Lasse Schone, Francesco Cassata, Valon Behrami, Domenico Criscito, Antonio Sanabria et Goran PandevGênes:Asmir Begovic, Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Ante Rebic et Zlatan IbrahimovicStade:Giuseppe MeazzaButs:Goran Pandev (0-1, min. 7), Francesco Cassata (0-2, min. 41) et Zlatan Ibrahimovic (1-2, min. 77)