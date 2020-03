Milan annonce le positif de Maldini et de son fils pour le coronavirus

Milan a annoncé dans ses réseaux sociaux les points positifs pour le coronavirus de Paolo Maldini, ancien footballeur et actuel directeur sportif du club «rossonero» et son fils Daniel, un joueur de l’académie de Milan et qui a fait ses débuts avec la première équipe cette saison.

21/03/2020 à 21:27

CET

SPORT.es

“L’AC Milan confirme que Paolo Maldini, le directeur technique du club, a pris connaissance d’un contact avec une personne qui a ensuite été testée positive pour le coronavirus et a commencé à montrer les symptômes du virus. Hier, il a été soumis à un test sur écouvillon, dont le résultat était positif Son fils Daniel, attaquant de l’équipe de jeunes de l’AC Milan qui s’était auparavant entraîné avec la première équipe, a également été testé positif “, explique l’entité milanaise dans un bref communiqué.

“Paolo et Daniel vont bien et ont déjà passé deux semaines à la maison sans contact avec les autres. Maintenant, ils resteront en quarantaine jusqu’à ce qu’ils se rétablissent cliniquement, selon les protocoles médicaux décrits par les autorités sanitaires”, conclut-il.

Note officielle ➡ https://t.co/WvHxWMgfQI

Déclaration officielle ➡ https://t.co/0lywxXpobO pic.twitter.com/MkrVlFTyIg

– AC Milan (@acmilan) 21 mars 2020