Milan attend Ibrahimovic, il Gazidis: l’affrontement décisif attendu | Primapagina

Milan et Zlatan Ibrahimovic, mots d’ordre: attente. Un concept multisensoriel, bidirectionnel, car l’attente est réciproque: les Rossoneri attendent le retour du Suédois, qui à son tour cherche des certitudes sur ce que sera l’avenir, une confrontation qui peut clarifier. Pour lequel vous devez d’abord retourner en Italie. Mais Ibra ne revient pas, du moins pas pour l’instant.

QUAND RETOUR – Presque tous les étrangers qui ont quitté la chaussure après l’arrêt du football en raison de l’urgence du coronavirus ont terminé leur retour à Milan, du Begovic et Bennacer à Rebicen passant Calhanoglu, Kjaer, Leao et Paqueta. Presque tous, car il en manque encore deux: Franck Kessie, coincé en Côte d’Ivoire pour l’absence de vols (en ce sens, le club Rossoneri travaille pour aider le milieu de terrain), et justement Ibrahimovic. Pas de cas cependant, l’homme de 38 ans a en effet convenu avec Milan de rester à la maison, prolongé jusqu’à la date de reprise de l’entraînement à Milanello est certain: à ce moment, Ibra quittera la Suède pour rejoindre le groupe. Qu’il pourrait même se trouver moins prêt que le géant de Rosengard: en fait, non seulement les mesures de sécurité en Suède (moins restrictives qu’en Italie), mais le fait que Zlatan s’entraîne sur le terrain pour convaincre les Rossoneri d’accorder ce permis ‘Hammarby (club dans lequel il détient 25% des parts), ce qui n’est pas possible pour les coéquipiers Rossoneri. Retour reporté donc pour Ibra qui devra alors faire face à l’isolement forcé, mais aussi ici Milan pourra profiter du protocole FIGC pour réduire les 14 jours canoniques: tampon à l’arrivée en Italie et un autre après une semaine, sinon il permettrait de diviser par deux les temps de récupération.

COMPARAISON – A déposé le retour en Italie et le retour à l’entraînement à Milanello, pour Ibrahimovic il y aura alors un autre match à jouer, celui du futur. L’expiration du contrat (30 juin) sera certainement prolongée pour lui permettre de terminer régulièrement le championnat avec le maillot du Diable, mais une confrontation avec le club s’impose d’urgence pour faire face à ce qui va se passer ensuite. Une comparaison qui, avec Ivan Gazidis, n’a jamais été aussi loin. Le départ de Zvonimir Boban il a creusé un sillon entre le Suédois et la propriété, qui d’ailleurs n’a jamais pris de mesures concrètes pour la confirmation de l’attaquant expert. A l’horizon, un nouveau projet, vert, avec Ralf Rangnick destiné à le guider. Et dans ce nouveau projet, il ne peut guère y avoir de place pour une figure «volumineuse» d’un point de vue économique, compte tenu également de l’âge, comme celui de Zlatan. Selon ce qui filtre actuellement, le scénario le plus probable reste toujours celui d’un nouvel adieu en fin de saison: à moins de rebondissements sensationnels, l’avenir d’Ibrahimovic s’écrit, loin de Milan.

