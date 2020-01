Milan au travail pour le transfert de Paquetà: rencontre avec l’agent

la Milan il s’avère être le protagoniste absolu du marché d’hiver entrant et sortant. Sur la liste des entrées en plus de Suso et Piatek il y a aussi Lucas Paqueta. Le milieu de terrain brésilien a trouvé peu de place avec Pioli et songe à quitter Milan. Il y avait un sommet entre Edoardo Uram, agent de Paquetà, et la direction des Rossoneri pour décider de l’avenir du joueur.

Sirènes françaises pour Paquetà

Boban et Maldini envisagent des solutions possibles, avec la PSG de Leonardo en attendant la décision de l’AC Milan. Jusqu’à présent, il n’y a rien de concret, les offres officielles ne sont pas arrivées au club de l’AC Milan. En cas d’une bonne offre, Milan serait prêt à se priver du meneur de jeu brésilien qui ne semble pas avoir trouvé sa place sur le terrain dans le 4-4-2 de M. Pioli.