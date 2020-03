Milan, aujourd’hui la reprise. Pioli tire tout droit et met Gênes en ligne de mire

Il a été difficile pour Stefano Pioli de maintenir la concentration élevée de l’équipe au cours des 48 dernières heures. Le chaos d’entreprise avec les adieux imminents de Zvonimir Boban, le problème du coronavirus et l’annulation de la demi-finale de la Coupe d’Italie ont créé un malaise important pour toute l’équipe. A tel point qu’hier l’entraîneur a décidé de donner au groupe une journée de liberté juste pour essayer de retrouver la sérénité. Aujourd’hui, cependant, Milanello devrait reprendre l’entraînement en vue du match de dimanche contre Gênes à 12h30 qui se tiendra à huis clos à San Siro. La date officielle arrivera aujourd’hui, mais Pioli aura trois jours pour se préparer à un engagement très délicat dans le championnat. Rome et Naples ont un match de plus mais ils ont détaché les Rossoneri au classement, donc Milan devra gagner contre le Griffon pour rester accroché à la Ligue Europa. Pioli pourrait récupérer Gigio Donnarumma qui aurait à la place ignoré l’engagement de la Coupe d’Italie contre la Juve pour le problème de la cheville. Il sera difficile pour Pioli de se concentrer sur le présent sans penser à l’avenir, à sa position dans la balance et à celle de plusieurs joueurs expirants. Ibrahimovic surtout, mais aussi Kjaer et Bonaventura ont le contrat jusqu’en juin et avec les adieux de Boban (l’annonce du licenciement devrait sortir entre aujourd’hui et demain) et Maldini pourrait changer de nombreux scénarios. Mais il y a un défi de championnat à préparer et à ne pas manquer de donner un sens à cette saison.