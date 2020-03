Milan, axe avec Séville pour Suso et Kjaer. Et ce fond sur Rony Lopes … | Primapagina

L’amitié entre Monchi et Massara a servi à Milan pour ouvrir une chaîne très intéressante avec Séville. Les opérations de Kjaer et Suso ont permis aux deux clubs de résoudre rapidement les critiques du personnel et de se laisser des possibilités pour l’avenir.

REFLEXIONS SUR KJAER – Le parti en faveur du rachat de Simon Kjaer à Milan est de plus en plus nombreux. Le Danois a convaincu l’entraîneur Pioli, ses coéquipiers et la plupart de la direction et la zone de dépistage. Mais le dernier mot reviendra à Ivan Gazidis qui évalue les avantages et les inconvénients de l’opération. La rançon de 2,5 millions, compte tenu de la valeur du joueur, peut devenir beaucoup. C’est pourquoi les prix de Kjaer augmentent.

ENTRE SUSO ET CET ARRIÈRE-PLAN SUR RONY LOPES – Monchi en janvier a vu son ancien souhait se réaliser: amener Suso à Séville. Une opération orchestrée pour ne pas affecter agressivement le budget des Andalous, mais il n’y a aucun doute sur la future rédemption. Suso aime tellement Lopetegui et Suso aime tellement sa nouvelle expérience en Liga. Il y a aussi un contexte intéressant concernant janvier: Monchi avait offert à Milan la carte Rony Lopes en échange de celle de l’ancien numéro 8 des Rossoneri. L’outsider portugais est un joueur de qualité et il n’est pas dit qu’il ne sera pas utile aux Rossoneri la saison prochaine. En revanche, l’axe Milan-Séville est devenu de plus en plus chaud …