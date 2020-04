Milan, Benfica passe à Paquetà: les détails | Primapagina

L’avenir de Lucas Paquetà est peut-être loin de Milan. Le milieu de terrain brésilien n’a pas pu exprimer tout son potentiel dans les Rossoneri, a gravement gâché plusieurs occasions importantes. L’ancien Flamengo est considéré comme transférable par le club via Aldo Rossi.

IL Y A LE BENFICA – Selon ce qui a été appris exclusivement de calcioomercato.com, Benfica s’intéresse à Lucas Paquetà. Le ressortissant brésilien aime beaucoup le domaine technique de la société portugaise et peut bientôt devenir une cible de marché sérieuse.

ENTRE PRIX ET FLORENTINE– Afin de ne pas budgétiser de perte, Milan devrait retirer au moins 28 millions d’euros de la vente de Paquetà. On ne peut pas exclure qu’avec le Benfica les Rossoneri puissent mettre en place une négociation plus large avec l’inclusion de Florentino, milieu de terrain né en 1999, traité par les Rossoneri sur le marché de janvier. Pour le moment, c’est juste une idée qui peut devenir quelque chose de plus dans les semaines à venir. Benfica déménage, Paquetà en vue …