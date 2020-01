Milan, Bennacer: “Mes jambes tremblaient au premier à San Siro”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Ismaël Bennacer il a été interviewé par MilanTv et a parlé de divers sujets, de sa passion pour le football: “À 7-8 ans, je jouais en dehors de l’école, j’avais toujours le ballon avec moi. Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’étais pas le meilleur. J’étais aussi moins fort que les autres amis qui jouaient avec moi, mais je rêvais de devenir footballeur. J’avais ce rêve dans la tête, mais je ne savais pas si ça pouvait se réaliser. C’était difficile: il fallait avoir un peu de tout. Il fallait être très fort, fort d’avoir un peu de chance. J’ai eu tout ça. “

Sur le maillot numéro 4 de Milan: “Mon premier maillot de départ était contre Brescia, quand je l’ai mis pour la première fois, c’était agréable. À l’entraînement et en match, je vois le logo de Milan et les 7 Champions sur l’épaule et c’est toujours une émotion. Je veux bien faire, bien sûr, je sais que je dois faire encore mieux. Lentement, j’apprends, je suis très heureux d’être ici. J’apprends beaucoup, je fais partie de ceux qui travaillent beaucoup. “

Trois choses qui représentent Milan: “Mode, Piazza Duomo et San Siro ‘.

Sur son premier impact avec San Siro et les fans de Rossoneri: “L’an dernier avec Empoli, quand je suis venu ici, mes jambes tremblaient. C’était incroyable, les fans, tout. Cela me rappelle un peu le Vélodrome de Marseille: à Milan, ils ont beaucoup de ferveur et je le ressens à chaque match auquel je joue, même si nous ne nous sentons pas bien, nous sentons tous les fans derrière nous, c’est très agréable “.

Sur la tenue «particulière» le jour de la signature: “Quand le procureur a vu la photo, il m’a appelé et m’a dit ‘Nous avons de la chance que vous soyez venus à Milan, qui est la capitale de la mode …”.