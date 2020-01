Milan, Bennacer: «Nous travaillons sur les erreurs. Nous voulons gagner la Coupe d’Italie ‘| Serie A

Ismael Bennacer, milieu de terrain du Milan, a parlé aux microphones de Sportitalia à la fin de la victoire 1-0 contre Brescia: “Aujourd’hui, je pense que le plus important était de gagner et nous l’avons fait. Nous avons souffert mais la victoire est venue. Les détails ont fait la différence et nous devons croire en ce que nous faisons. Le classement? Nous le regardons, nous sommes l’AC Milan et non vous ne pouvez pas le regarder. Mais nous devons juste continuer à faire ce que nous avons vu aujourd’hui sur le terrain, en travaillant sur les erreurs. Comment nous sommes-nous améliorés? La saison n’a pas bien commencé, alors que maintenant l’équipe en sait beaucoup plus et cela fait la différence La Coupe d’Italie contre Turin? On y réfléchit et on veut gagner pour atteindre la demi-finale. ”