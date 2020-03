Milan, Biglia vers l’adieu sur un transfert gratuit: il y a le River Plate

la Milan et Lucas Biglia: maintenant il est temps de dire adieu. Pour l’Argentine, deux saisons et demie ont été très opaques chez les Rossoneri et, maintenant que le contrat est très proche de l’expiration, le River Plate a braqué les projecteurs sur lui. Selon le portail fichajes.net, la Principauté quittera Milan en juillet après l’expiration des conditions contractuelles et, à partir de ce moment, pourra décider de rentrer chez elle ou d’envisager d’autres possibilités.

Les années à Milan

Ce fut deux saisons et demie décevantes pour le natif de Mercedes, dans lequel il n’a parcouru le terrain que 64 fois entre le championnat, la Coupe d’Italie et la Ligue Europa. Les blessures ont malheureusement pris leur temps, réduisant la classe de 86, un parent éloigné de Lucas Biglia vu sous le maillot de la Lazio. Même les buts marqués étaient peu nombreux: seulement deux centres de la ligue, un lors de la saison 2017/18 et un autre la saison suivante.

Qui sait si l’air de la maison lui permettra de retourner aux gloires du passé.