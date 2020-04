Milan, chance Aurier: Tottenham le décharge | Primapagina

L’AC Milan l’a suivi l’été dernier. Ensuite, rien n’a été fait: le coût de la carte haute, combiné à un engagement important, avec une aile droite qui a vu Andrea Conti refuser toute destination possible, désireux de rester dans les Rossoneri. Un an plus tard, cependant, les cartes sur la table ont changé. Oui, parce que Serge Aurierpeut désormais devenir une opportunité de marché.

TÉLÉCHARGÉ – L’arrière ivoirien, al Tottenham à partir de 2017, avec les Spurs qui l’ont pris de Paris Saint-Germain en lui versant un peu plus de 25 millions d’euros, il a violé les termes de la quarantaine anglaise, s’entraînant à l’intérieur, aux côtés d’un coéquipier, quand il est autorisé à le faire dans des lieux ouverts et uniquement avec des membres de la famille, et publie tout sur les réseaux sociaux. Pas nouveau dans le comportement hors ligne (disqualifié pendant trois jours de Champions après avoir insulté l’arbitre sur les réseaux sociaux, dépassé la limite de test d’alcool, accusé d’avoir attaqué un policier), Tottenham a décidé de le télécharger.

PREMIER MAIS … – Comme ils écrivent en Angleterre, en effet, malgré les excuses d’Aurier, le club londonien a décidé de vendre l’ancien Toulouse et PSG, sous contrat jusqu’en 2022. Et cela, pour le club Rossoneri, peut devenir une opportunité, en termes économiques. 27 ans, expérience internationale, talent et force physique, peuvent être, au niveau technique, le Theo Hernandez ddans l’aile droite (également discuté en Espagne pour certains comportements hors-terrain). Mais d’abord, il y a un créneau à libérer, avec Calabre qui aime Naples, où il trouverait Gattuso. Le renforcement à droite est l’une des priorités de l’AC Milan. Et Aurier peut être de retour à la mode un an plus tard. Mais à des prix inférieurs.