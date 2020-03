Résolue à Milan, Zvone Boban peut quitter le club plus tôt. D’après ce que nous avons appris de calciomercato.com, un sommet se tiendra cet après-midi entre l’exécutif croate et Ivan Gazidis. Il y a l’hypothèse, très concrète, d’une séparation instantanée après les dures déclarations émises il y a quelques jours à la Gazzetta dello Sport et qui n’ont pas été appréciées par Milan.

