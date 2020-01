Milan, choisi Begovic en remplacement de Reina

la Milan il lance sur Asmir Begovic pour le rôle de député Donnarumma. Avant d’abandonner Pepe Reina tous ‘Aston Villa, il est clair que les Rossoneri ont été obligés de trouver un deuxième gardien de but approprié et ont donc suivi ce profil chez le gardien expert appartenant au Bournemouth qui, cependant, a vécu la première partie de la saison en prêt au Qarabag.

Qui sort et qui entre par la porte

Pepe Reina quittera probablement Milan à ce stade. Un an et demi intense et certainement important aussi pour la croissance de Gigio Donnarumma lui-même. Son prochain arrêt sera en Angleterre, à Aston Villa.

La route vers Milan, en revanche, sera probablement effectuée par Asmir Begovic, qui, du moins selon Sky Sport, est à un pas de devenir le prochain deuxième gardien des Rossoneri.